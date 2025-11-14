Se pudrió todo entre Laurita Fernández y El Nueve: el motivo del irreversible enojo

Embed

Y agregó: "A esta persona de El Nueve le molestó muchísimo y cuando se reunieron para ver lo que va a pasar el año que viene, el canal plantó bandera y se enojó con Laurita, esto es así".

"El canal dice: ‘si se quiere ir que se vaya’", apuntó la panelista, quien luego dio los nombres sobre la mesa para conducir el ciclo de entretenimientos.

"Flor Vigna, el Pollo Álvarez, Hernán Drago, Manuel Wirtz, Mariano Peluffo", son quienes se barajan como reemplazante de Laurita Fernández pero hay dos de ellos que tienen más chances en la actualidad.

"De estos cinco, que ya fueron hablados y tentados, el favorito es el Pollo Álvarez y el segundo nombre en caso que él no cierre es el de Flor Vigna", remarcó Varela.

nombres para reemplazar a laurita fernandez en el nueve

La importante decisión que comunicó Laurita Fernández sobre su deseo de ser madre

Laurita Fernández confirmó hace unos meses su separación del productor Peluca Brusca y luego sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar una decisión muy íntima que tomó relacionada con su deseo de ser madre.

“Congelé óvulos y esta fue mi experiencia, les voy a contar algo íntimo, yo hace un par de meses estuve viviendo cosas distintas en la vida en las que me di cuenta de que cuanto más yo hablaba y expresaba mis emociones desde el amor, más liviana y feliz me sentía", comenzó relatando la actriz y conductora.

“Va con mucho amor, lo hice hace un tiempo, pero hoy me decidí a compartirlo porque me di cuenta de que quizás mi experiencia pueda ayudarlas a conocer más sobre este tema que públicamente se habla poco. Hace un par de meses lo hice de manera súper privada y reservada, no lo sabía casi nadie”, continuó su profundo relato y por qué reservó el tema.

Y continuó: “Fueron pasando las semanas, me fui animando a abrirlo a mi grupo de amigas y a contárselo a gente cercana y cada vez que lo decía todos me decían ‘ay Lau, es buenísimo, contame cómo fue que hiciste’, y tal es así que dos de mis mejores amigas empezaron el tratamiento”.

“Es algo tan genial, es una herramienta que hoy tenemos y que está buenísimo para que muchas mujeres, que quizás queremos ser madres y formar nuestras familias, como es mi caso, pero que no buscamos un embarazo ahora, nos da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro, si es que uno no puede de manera natural”, reflexionó Laurita Fernández sobre el congelamiento de óvulos.