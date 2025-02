El profundo sufrimiento de Martina en Gran Hermano 2024 por las inseguridades con su cuerpo

Martina confesó que le llevó años de terapia poder superar este trauma y se siente mal porque vuelven a aparecer cuestiones que creía había dejado en el pasado. "Son temas que yo ya trabajé. Yo ya sané. Ya superé. Y acá, otra vez me afecta", agregó.

Atenta a las palabras de Martina, Gabriela Giantassio le ofreció su ayuda. "Vamos a hacer una meditación para dejar ir. Para soltar", le propuso.

Esta semana, en LAM contaron que la producción y la familia de la jugadora acordaron evitar darle una información dura del exterior, la muerte de su abuela. Los seres queridos de Martina esperan que esté mejor anímicamente para ver si pueden darle a conocer lo que sucedió.

Embed

A Martina de Gran Hermano 2024 le ocultaron una terrible noticia del afuera y hay polémica

En LAM (América TV) el conductor Ángel de Brito amplió la información que había comentado hace unas horas sobre Gran Hermano 2024 (Telefe). "La abuela de una las participantes falleció, era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente, y a la participante no le avisaron", contó el presentador.

"Hasta donde yo había hablado con la producción por otros episodios anteriores, antes de entrar a la casa, a los chicos se les pregunta 'si pasa algo con algún familiar, algún tema de salud, ¿querés saber o no querés saber?' Y creo que acá los participantes lo contaron también. Los chicos responden por sí o por no", sumo De Brito.

"Después, más allá de lo que digan los chicos, hay una decisión de la familia", remarcó el periodista y reveló: "En este caso falleció la abuela de Martina (Pereyra)".

Acto seguido, Fefe Bongiorno detalló: "Yo hablé con Delfina, su hermana, el fin de semana. Me lo confirmó. Hablamos un poco de esta decisión que habían tomado ellos de no contárselo a Martina y fue motivada más que nada porque ella no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas. Y sentían que darle información, no solo era imposible revertir la situación, porque obviamente no hay nada que hacer, sino que también podría traerle un estrés adicional".

Ahí, Yanina Latorre fulminó la decisión de la familia de la jugadora: "Un hecho tan frívolo como una participación en la casa de Gran Hermano, que no te avisen la muerte de una abuela y encima es una abuela participativa en la vida, creo yo me muero".