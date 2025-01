El radical antes y después de Keila Sosa: así era antes de ingresar a la casa de Gran Hermano

Keila GH antes 1.jpg

Desde la ex Twitter fueron muchos usuarios los que aseguraron que Keila habría recurrido al ácido hialurónico para rellenar sus labios y otras partes de su rostro. “Lo hermosa que estaba Keila al natural. Muerte al hialurónico”, sentenció una internauta junto a una postal de la hermanita sin retoque alguno.

En tanto, otro imagen que se hizo viral en las redes fue la que mostraba a Sosa sentada en el banco de una plaza. “Lo linda y natural que era Keila. ¿Por qué se arruinó así?”, preguntó otra usuaria junto al emoji de una boca, en clara alusión al extremo relleno de sus labios.

Kaila GH antes 2.jpg

Gran Hermano 2024: la fuerte denuncia de Keila contra Santiago del Moro que obligó a cortar la transmisión

A poco del comienzo de Gran Hermano 2024, durante el debate cuando Santiago del Moro ingresó a la casa, se vivió un incómodo momento luego de que Keila Sosa interrumpiera al conductor.

Del Moro estaba explicando el funcionamiento del kiosco, un nuevo segmento en esta edición, y Keila pidió mandar un saludo a su mamá por el cumpleaños.

Ahí, el presentador remarcó que tienen las cámaras prendidas las 24 horas del día, que no pierdan tiempo en el vivo para eso.

Embed

Más tarde, cuando los participantes ya estaban acostados, uno de sus compañeros le dijo a Keila: "Para mí le tenés que pedir a tu amigo Santi". Inmediatamente, otra jugadora acotó: "Qué le va a pedir, si la sacó del or... cuando quiso saludar a la mamá".

Acto seguido, Keila afirmó: “Ey, me re enoje…y vine acá. No sé si mañana no me cancela, porque dije un montón de cosas en la pieza porque estaba enojada”.

En medio de la queja de Sosa, uno de los canales oficiales que trasmite las 24 horas fue a la pausa y cortó la transmisión.