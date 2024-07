El Rafa, antes del debut con Devuelta: "Estaba necesitando un desafío"

En diálogo con PrimiciasYa, El Rafa señaló que Devuelta estaba en su cabeza desde hace años. "Yo muchas veces pensaba en hacer algo distinto. Hacer notas más largas. Me puse a pensar qué le gustaría ver a la gente, pero principalmente qué me gustaría ver a mí", contó.

"Dije: 'bueno, hay que contar el lado B de los famosos, que me cuentan de la infancia, dónde estudiaron, cuáles fueron sus primeros amores'. Me parecía que era algo corto eso y me surgió la idea de ir a los lugares de las historias de cada invitado", siguió.

En cada emisión, el periodista tendrá un nuevo invitado. "En el programa le propongo a un famoso encontrarnos en una calle significativa para su existencia. Una dirección específica. Nos juntamos en esa dirección y, a medida que vamos dando la vuelta a la manzana, hacemos un recorrido por parte de su historia", resumió.

El Rafa destacó que Devuelta nació de la autogestión con un amigo que le dio el apoyo que necesitaba. "Siempre estoy pensando en crear proyectos. Se me ocurrió esta idea hace tiempo, pero no la podía instrumentar. Entonces, estaba cenando con un amigo, que hoy es mi socio, el editor del programa, y me preguntó: '¿y ese programa tan lindo que tenías?'. Le conté las limitaciones para hacerlo y me respondió: 'lo hacemos nosotros'. Contraté un camarógrafo, que hizo la edición y la segunda cámara. Le pedí para dar la vuelta a Mario Pergolini y no dudó en aceptar", recordó.

"Desde hace años que quería hacer algo más. Estaba necesitando un desafío. En 23 años hice a todos, Susana, Moria, Marcelo Tinelli, Adrián Suar. Cubrí dos mundiales. Tengo más de 6 mil notas al aire. Dije: 'tengo que inventar algo'. Esta idea me pareció buena, hicimos el piloto, lo presentamos y gustó", añadió.

Al finalizar, el periodista manifestó que espera poder llegar al corazón del público. "Después de tanto esfuerzo, se pudo. Ya estoy contento que una idea mía vea la luz. Sentirme realizado es algo extraordinario. Quiero que el programa guste", concluyó.

rafa.jpg

Cómo será Devuelta, el programa de El Rafa en América

Desde este sábado, a las 22:30, arranca Devuelta por América, con la conducción del periodista Rafael Juli, más conocido como El Rafa.

Devuelta es un programa de entrevistas a personajes famosos, realizadas en exterior. Una vuelta a la manzana, en un lugar significativo del entrevistado.

El ciclo propone un mano a mano con una mirada diferente. Una vuelta a su historia.

El primer invitado de Devuelta será un referente de medio, el conductor Mario Pergolini.