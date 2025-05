El real motivo por el cual la nueva novia de L-Gante aún no conoció a Jamaica y fulminó a Wanda Nara

"Estamos juntos, nos vemos y hablamos, él está muy enfocado en su carrera y trato de no invadirlo, tenemos el tiempo de cada uno", dijo la bailarina sobre su vínculo con L-Gante.

Y amplió sobre el inicio del romance: "Yo soy influencer y nos conocemos hace rato, vino a tocar a Laferrere donde yo vivo y nos cruzamos en el boliche. Me compró una esencia que me gusta que traigo de Medio Oriente y ahí empezó el coqueteo, él me habló al Instagram y me invitó a salir".

Sobre Wanda Nara, ex de L-Gante, Rocío Clericuzzio se diferenció: "Cada mujer es una y tiene su esencia, yo no me veo parecida en nada. No la conozco, veo lo que sale en las redes, y la relación con Elian pasó a ser un circo, yo no lo veo bien".

"Tiene un corazón enorme y que lo usen para ciertas cosas molesta", destacó la bailarina sobre cómo es Elian.

Ante la consulta de Virginia Gallardo si ya conoció a la hija de L-Gante, Jamaica, Rocío comentó: "No tuve oportunidad de conocerla todavía, si a las hermanas y a la mamá. No tengo hijos pero me encantan".

Rocio Clericuzzio novia l-gante.jpg

L-Gante regresó al colegio para terminar el secundario y confesó cuál es la materia más difícil para él

Recientemente, Elian L-Gante Valenzuela anunció con bombos y platillos desde las redes sociales su firme determinación de retomar la escuela para terminar la secundaria, no sólo por él sino sobre todo para el día mañana darle un buen ejemplo a su hija.

Así las cosas, en las últimas y horas mientras se muestra cada vez más enganchado con Rocío Clericuzzio, su nuevo romance tras ponerle punto final a su relación con Wanda Nara, el referente de la cumbia 420 confesó cuál es la materia que más le cuesta.

Consultado por Puro Show (El Trece) sobre el tema, L-Gante confió sin dudar un instante: “La materia más difícil es matemática, como siempre”, y ante la pregunta de cuánto es 7 x 8, el cantante de cumbia apeló a su honestidad brutal y lanzó un picante "ni idea".

Vale recodar que días pasados, el artista urbano compartió en sus redes sociales la constancia oficial de su inscripción al Plan FinEs 2025, que funciona en la Biblioteca Carcova, en el partido de San Martín.

Allí escribió orgulloso: “Claudiaaa. Mamááá. Voy a terminar el colegio”, para luego confirmar que deberá cursar de manera presencial, tres veces por semana y en horario vespertino.