El reencuentro de Tini Stoessel y L-Gante tras las versiones de mala onda entre ellos

LGatne y TIni historias.jpg

Claro que una de las espectadoras de lujo fue Tamara Báez, pareja del cantante, quien vio el show desde un costado del escenario y no dudó en cantar, bailar y grabar el momento en que el padre de su hija Jamaica subió a escena para acallar toda clase de rumores de mala onda entre su chico, L-Gante, y Tini Stoessel.

Eso sí, quienes estuvieron anoche en el Hipódromo de Palermo aseguran que el cantante urbano, tras lucirse al ritmo de 'Bar' junto a Stoessel, dijo a modo de guiño antes de retirarse "Esta vez me quedé hasta el final", dejando en evidencia todo el revuelo se que generó.

Embed

L-Gante aclaró el escándalo con Tini Stoessel arriba del escenario

Hace unos días L-Gante quedó envuelto en una explosiva polémica al circular el rumor que aseguraba que se había bajado antes de tiempo del escenario en el show de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo, invitado especialmente para cantar juntos el hit Bar, enojado porque no le habían puesto en el camarín la consola de videojuegos que había pedido.

Si bien desde su redes el papá de Jamaica hizo un descargo para que sus seguidores escuchasen su versión de los hechos, la cuestión es que luego siguió con sus actividades y se fue de vacaciones con su hija y su pareja, Tamara Báez, a conocer Madrid y Barcelona en España sin hacer declaraciones a la prensa.

Lgante y Tamara en España posteo.jpg L-Gante y Tamara Báez vacacionaron unos días en España, donde conocieron Madrid y Barcelona.

Así las cosas, en las primeras horas de este martes L-Gante regresó al país y frente a las cámaras de Socios del espectáculo (El Trece), el trapero disparó “Llego acá y me entero los quilombos que pasan…”, frente al asedio de la prensa insistiendo con un conflicto que no existió. Y como para que quedase claro explicó “Se habló, pero todo en vano porque nosotros ensayamos. Quizás parece como que me fui cinco segundos antes, pero era así, estaba arreglado”.

Además repitió “Yo me despedí, pero no se vio”. Y cuando el cronista lo chicaneó insistiendo sobre los comentarios maliciosos, L-Gante puso un freno y reveló “Mirá, hoy mismo estoy con Tini de nuevo, así que está todo más que bien”. Y como que no queden dudas le mandó un saludito a través de las cámaras, antes del nuevo encuentro con la cantante esta noche arriba de los escenarios: “Tini, te mando un abrazo grande y sos una genia. Ni bola a los que hablan boludeces”.