El reencuentro con trencito incluido de Susana Roccasalvo y Carlos Monti

"Lo voy a matar hablando mal de Boca", le dijo apenas lo vio Roccasalvo a Monti, reconocido hincha de River Plate.

A lo que luego la conductora dijo entre risas: "Hagamos el trencito Monti, te quiero hacer feliz". Y ahí Carlos retrucó: "Te hice feliz muchos años".

El programa Rumores del espectáculo comenzó en pantalla por ATC en 1997 y luego pasó por varias emisoras: América, Azul TV y Canal 9.

El ciclo terminó el 2 de enero de 2003, y en septiembre de 2010 regresaba Rumores pero solamente con la conducción de Susana Roccasalvo por Canal 26 hasta 201. La dupla Roccasalvo-Monti se volvieron a reunir en 2013 en Implacables por Canal 9.

El nuevo amor de Susana Roccasalvo y el deseo de su marido fallecido hace 6 años

La conductora de Implacables, Susana Roccasalvo, confesó en su visita a Flor de equipo, Telefe, que está comenzando un noviazgo.

"Estamos hace un mes y medio", afirmó la conductora, y contó cómo fue el último deseo de su ex esposa, Carlos Hlawaczek.

"No me van a sacar muchos datos, fue hace muy poco, un mes y pico, estamos llevando todo de a poco. No nos conocíamos personalmente, él me conocía de la tele, yo por sus trabajos, pero no es conocido", dijo sobre su actual relación.

La conductora de Implacables además contó que su marido fallecido, Carlos Hlawaczek, le dio un mensaje y un deseo antes de su muerte: "Fue un poco el mensaje, el último que Charly dejó. ´Sos muy joven, seguí tu vida por favor´. Este fue hace 6 años".