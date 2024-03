El regreso de un ex Gran Hermano que enfureció a Alfa durante el Congelados: "Me voy"

El hombre del pañuelo en la cabeza se paró enfrente de la puerta del confesionario para hablar con 'Big' e irse del reality. Enseguida, entró el conductor Santiago del Moro para hacer entrar en razón a Alfa. "Vamos a tranquilizarnos todos", comenzó diciendo el presentador.

"No podés decir 'me voy' porque llega Big Ari. Semejante jugador de toda la cancha. Quien te enfada te domina", le dijo Del Moro. "No, no me enfada", le respondió Alfa. Ahí, Ari, con la simpatía que lo caracteriza, sostuvo: "Vamos a disfrutar juntos". ¿Podrán llevarse bien esta vez a pesar de sus diferencias?

Cariño salió volando de la casa de Gran Hermano y Furia hizo un desesperado pedido

Este martes ocurrió un hecho insólito en la casa de Gran Hermano. La famosa y preciada mascota de Furia, Cariños, abandonó la casa tras ser atada a una gran cantidad globos de helio en el patio.

Lo cierto es que todo comenzó como un juego, donde incluso la misma Juliana estuvo de acuerdo con la idea. Sin embargo, se arrepintió al darse cuenta que no todo salió como esperaba, y que su reno de peluche atravesó las paredes del jardín.

Cariños sale volando

Ante la preocupación por no poder recuperar a Cariños, Furia decidió ir al confesionario para que la producción pueda ayudarla de algún modo. "Me dejaron hacer un llamado a la solidaridad y que quien la tenga la puede venir a traer a la casa", le comentó a sus compañeros.

Inmediatamente, sus fanáticos comenzaron a hacer campaña en la redes para que el peluche aparezca y también desde las redes sociales de Juliana compartieron un comunicado a respecto.

"Se solicita con urgencia el paradero de Cariños. Quien la haya rescatado escríbame al MD", expresaron con la intención de recuperarla lo antes posible.