El relato revelador de Victoria Vanucci sobre el día que echaron a Graciela Alfano de su local de lencería

Vanucci vinculó la decisión a quien era por entonces su pareja, Matías Garfunkel. “Matías sufrió situaciones de secuestros con su familia y durante muchos años se la vinculó a Graciela al dictador Emilio Massera, que fue la persona que secuestró a la abuela de él”, señaló.

Embed

La ex vedette recordó que, en ese momento, a ella le comentaron que Graciela había querido ingresar, pero no pudo hacer nada para mediar. "Le quiero pedir a Graciela que por favor entienda que no fui yo porque es la verdad. Yo me enteré de todo ese quilombo después de que pasó”, remarcó.

Y cerró: "Le quiero mandar un fuerte abrazo y ojalá pueda disculpar esa situación, que fue desagradable para ella. Si yo hubiese estado en su lugar, me hubiese sentido igual".

Entre lágrimas, Victoria Vanucci anunció el reencuentro con sus hijos tras el conflicto con Matías Garfunkel

En diciembre, Victoria Vanucci atravesó días muy difíciles, y es que Matías Garfunkel, su expareja, la alejó de sus hijos y hasta se dijo que podría quitarle la tenencia. Sin embargo, -después de días de mucha preocupación- la modelo aseguró que pudo recuperar a sus seres más queridos y subió una imagen y un video entre lágrimas contando lo sucedido.

"Gracias a todos por el soporte, por la ayuda. Estoy emocionada y agradecida. Gracias a todas las madres y no madres que se han comunicado para ayudar o para sostenerme en este momento tan duro", comenzó diciendo.

Además, también el agradeció a todos los medios que difundieron la información: "Gracias a la prensa argentina que tanto tengo para agradecer, en momentos desesperantes me han ayudado a recuperar a mis niños. Gracias desde lo más profundo de mi corazón".

También subió un video de aproximadamente tres minutos y medio como sinónimo de agradecimiento. "Hola a todos, en Argentina especialmente. Estoy tratando de que la parte emocional no juegue... es imposible igual. Si hay algo por lo cual estoy haciendo este video es para agradecer a todos ustedes que están del otro lado porque sé que saben muy bien lo que pasó", indicó.

Embed

"Tengo un agradecimiento enorme en la Argentina, a todas las mujeres, a todas las mamás que me mandaban mensajes. A mi hermana Florencia, a mi hermana Maysa, a mi madre, a mi padre, a Marianela, a todas mis amistades que lograron sostenerme durante una semana y media. Nunca me imaginé un desenlace así. Nunca lo pensé. Nunca jamás pensé que iba a tener las experiencias que tuve de estar sin mis hijos, sin poder contactarme", añadió.

"Pero también quiero agradecer a todos ustedes. Sin Adrián (Pallares), sin Rodrigo Lussich, sin Ángel (De Brito), sin Infobae, sin TN, sin Clarín, sin Pamela, sin Karina, sin todas ustedes que realmente me ayudaron. Gracias, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón. A todos los centros de mujeres que me llamaron, gracias también. Ana Rosenfeld gracias por haberme sostenido durante esta semana y media", remarcó.