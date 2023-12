El repudiable comentario de Coti Romero contra un seguidor: "Seguramente es un p..."

Embed

La correntina no ocultó su enfado y continuó con su descargo. "Yo no banco a los trolos que quieren competir contras las mujeres. No los banco. No sos una mujer, así que dejá de romper las pelot...", completó.

El video de ese momento de furia de Coti no tardó en hacerse viral en las redes sociales. "Es tan nefasta", "Insoportable Coti, ayer en el Bailando también", "Después sube historias diciendo que apoyo a la comunidad", "Tiene un temita con los homosexuales", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Salieron a la luz detalles de un apasionado encuentro entre Coti Romero y Marcos Ginocchio

Hace unos días atrás, en su cuenta de Twitter, Ángel de Brito dio indicios de un romance explosivo. El conductor de LAM reveló que hubo un encuentro hot entre Coti Romero y Marcos Ginocchio.

El periodista precisó que los vieron muy acaramelados y prometió dar más detalles en su programa. "Besos en un after. #Coti #Marcos Spoiler #LAM", escribió y generó una revolución entre los fans de los dos ex Gran Hermano.

tuit.jpg

Después de arrojar semejante bombazo, Ángel compartió un video con momentos de mucha complicidad entre Coti y Marcos en la casa de Gran Hermano, que ahora cobran enorme relevancia.