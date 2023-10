La inesperada revelación de Coti Romero sobre su presente sentimental: "Estoy empezando..."

Teniendo en cuenta los rumores de romance en los que se vio envuelta anteriormente, Marcelo Tinelli no dudó en preguntar si se trataba de un jugador de futbol, y ella lo confirmó.

“Hay mucha gente que me atrae, por ejemplo, hace un momentito me empezó a seguir alguien que me atrae mucho entonces voy a darme la oportunidad”, detalló.

Finalmente, el conductor intentó indagar acerca de quien podía ser el candidato pero Coti aseguró: “No puedo decir el club porque ya van a empezar a especular. Me gusta, puede ser, yo dije que nunca a los jugadores pero nunca hay que decir nunca”.

Kennys Palacios cruzó a Coti Romero por sus fuertes dichos en la pista del Bailando 2023

El conflicto entre los participantes del Bailando 2023 y los ex Gran Hermano pareciera no tener fin. Y en esta ocasión, fueron Coti Romero y Kennys Palacios quienes protagonizaron un picante ida y vuelta en las últimas horas.

Todo comenzó cuando la joven correntina pasó al frente en la sentencia para recibir su voto, y deslizó: "Aguante el streaming, afuera los falsos”. Claramente, Marcelo Tinelli no pudo dejar pasar semejante indirecta y preguntó a quienes apuntaba con su declaración.

Sin pelos en la lengua, Coti no tuvo problema en dar nombres y puntualizó: “Lourdes, Kennys, Coki Ramírez, y hasta ahí por ahora”.

Fue en las redes sociales, que el estilista se cruzó con el clip de la participante y decidió expresar su fuerte opinión. "Llevo 15 años en el ambiente de la tv, saben cuantos GH vi pasar por la tv...", disparó.