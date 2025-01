El revelador grito del exterior en la casa de Gran Hermano 2024 que desconcertó a todos

El mensaje en cuestión tiene que ver con un participante en especial, Santiago Algorta y lo que gritó puede ser que cambie su modo de juego en la edición, si es que se entera.

"¡Santiago, la Argentina te ama! ¡Santiago a la final!", fue el grito que escucharon Sandra y Ulises, que justo se encontraban en el jardín.

Al instante, fue la mujer de La Plata quien tomó la iniciativa e indicó que ingresen de inmediato al interior de la vivienda. "¡Métanse adentro, métanse adentro, dale!", exclamó, y todos aceptaron la indicación rápidamente.

Esto tiene que ver con la indicación que dio Gran Hermano a seguir cuando se da algún grito proveniente del exterior.

Semanas atrás, los participantes fueron duramente sancionados por no cumplir las normas ante esas situaciones y sufrieron quita de presupuesto de compras y prohibición de utilizar el sector de musculación.

Chiara rompió en llanto por el reingreso de Jenifer a Gran Hermano 2024: "Estoy tocando fondo"

El reingreso de Jenifer Lauría a la casa de Gran Hermano 2024, Telefe, descolocó a Chiara Mancuso y, en el confesionario, la participante se quebró por su romance fallido con Giuliano Vaschetto.

“Me estoy sintiendo muy mal anímicamente, realmente no puedo más. Yo estoy mal porque tengo que tomar decisiones nuevas, si ir contra Jeni o contra Nano”, comenzó diciendo la jugadora enfrente del 'Big'.

Chiara admitió que no puede "competir contra otra mujer por un hombre. No es mi punto". "Siento que Jeni de su parte no la va a terminar, vino a eso, son consecuencias de algo que yo hice, yo también me metí ahí”, agregó.

Acto seguido, se le entrecortó la voz y comenzó a llorar. “Me siento muy expuesta, muy desnuda, estoy tocando fondo y yo tengo mucha fortaleza, pero no la estoy pudiendo manejar porque realmente me estoy sintiendo muy mal", expresó.

Desde la vuelta de Jenifer, Chiara intentó mostrarse fuerte y "empoderada". Sin embargo, en la última nominación -que fue cara a cara-, Mancuso votó a Lauría y a Martina Pereyra, otra participante que Giuliano intentó seducir.

Su votación dejó en claro que sigue muy afectada por lo de Nano y que está apuntando contra las mujeres que a él le atraen.