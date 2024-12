Fuerte sanción doble en Gran Hermano 2024 por los gritos del exterior

"Este fin de semana comprobé en varias ocasiones incumplieron esta orden, por lo tanto les notifico que habrá sanción", les adelantó con tono serio.

Embed

Y amplió: "Mañana cuenta con el 25 por ciento del presupuesto para comprar en el supermercado. A raíz de esta nueva falta quiero informales que para la compra de la semana que viene contarán con el 50 por ciento en caso de que ganasen la prueba. Si llegaran a perderla, nuevamente contarán con un 25".

No sólo quedó ahí sino que el Big sumó otra dura prohibición: "A esta sanción por desobedecer mi orden les voy a sumar otra: durante toda una semana no podrán hacer uso del gimnasio desde este momento, ¿está claro?".

"Comprendan que hay un reglamento y protocolos que se deben respetar", concluyó con firmeza Gran Hermano ante el silencio de los participantes.

gran hermano sancion gritos.jpg

Inesperada guerra en el panel de Gran Hermano: el escandaloso motivo y la palabra de las protagonistas

En LAM, América Tv, Ángel de Brito reveló una fuerte interna entre las panelistas de Gran Hermano, Telefe, por los lugares en los que fueron ubicadas durante la última gala del programa.

“La pelea fue entre Sol Pérez, Marina Calabró y Eliana Guercio. La cosa fue así, a Marina le prometieron cuando arregló su contrato estar abajo siempre. Todas querían y Ubfal ya estaba, entonces hay una que no podía”, comenzó contando el conductor.

Acto seguido, especificó: “Sol Pérez se amotinó en el camarín. Guercio se amotinó en la silla y no quería largar. Marina llegó y se quejaba porque decía que le dijeron que iba a estar adelante”.

No obstante, desde el programa fueron en busca de las protagonistas, que tuvieron versiones un tanto diferentes. “Una lástima. Hasta el año pasado hacíamos tres y tres, un día le tocaba a un lado y rotábamos así. Es algo tonto para mí pelear por un lugar, no lo veo", dijo Sol.

Luego, relató: "Vienen a mi camarín y me dicen que una persona no quería sentarse atrás, si por favor yo podía pasarme. A mí no me molesta pero me ponía triste porque hace tres años que trabajo”.

Por su parte, Marina minimizó lo sucedido y declaró: “Pavadas. Yo pregunté cómo iba a ser la disposición y cuando vi que no era así le dije que de ninguna manera quería a correr a ninguna de mis compañeras. La productora me dijo, pero yo sería incapaz de hacer levantar a un compañero de una silla”.