La llamativa compra que hicieron las amigas de Morena Rial con las tarjetas de crédito robadas

Szeta quiso saber qué habían comparado las sospechosas, y el dueño respondió: "Cosas chiquitas, poquitas cosas, boludeces, no fue una gran compra".

En las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado se pudo ver a las dos chicas, una de ellas con una gorra para evitar ser reconocida, comprando paquetes de fideos y snacks, prueba que terminó de confirmar la maniobra.

Quién es la mejor amiga de Morena Rial que fue detenida y está acusada de robar casas en la Costa

En DDM (América TV) compartió una noticia que generó gran impacto en el ambiente mediático: la mejor amiga de Morena Rial terminó detenida en el marco de una causa por robos ocurridos en Costa del Este.

"En Los Claveles al 1200, en Costa del Este, un hombre de La Plata, de 59 años, un comerciante, alquila con toda su familia la casa, sale una hora a comprar, a la playa, vaya a saber uno a qué, y cuando vuelve se da cuenta de que le robaron 3 millones de pesos, una consola PlayStation y un reloj marca Garmin color negro", relató Martín Candalaft durante el programa.

"Un escruche", intervino Marina Calabró. El periodista amplió: "Un hurto, no le rompieron, entraron por una ventana", detallando cómo se produjo el hecho. La investigación quedó bajo la órbita de la Policía Bonaerense, que logró dar con los responsables. "Hace la investigación la policía de la Provincia de Buenos Aires y detiene a algunas personas o a las personas que cometieron este delito. Una de las integrantes se llama Agustina Ayelén Soplan, de 26 años, abogada e íntima amiga de Morena Rial. Una de las personas que la iba a visitar a la cárcel", reveló Candalaft.

La lista de detenidos incluyó otros nombres: Guillermo Segovia, Brian Contreras y Eric Cañete. Candalaft añadió: "Y aparece una mujer detenida como Evelyn Denise Martínez. Ella era la persona que le prestaba a Morena la casa para la supuesta domiciliaria. No sé si Evelyn, esta se llama Evelyn Denise Martínez, no sé si es la misma persona, sinceramente".

Más tarde, Guido Záffora despejó las dudas y confirmó: "Es la persona que visita a Morena en el penal".

Por último, Candalaft cerró con un dato que terminó de dimensionar el caso: "Son tres robos. Dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes".