El romance oculto de Diego Maradona con una participante de un reality

"Estaba en un boliche, estaba de moda unos barcitos e íbamos con mis amigas a hacer la previa", comenzó Solange su relato. "Fui, entré y mi amiga saluda a un amigo de él. Entonces ahí ya me vio y dijo (Maradona): ¿Quién es? que venga a saludar a la mesa", continuó.

"¡Y como no voy a ir! Me senté, empecé a tomar champagne y de repente me caen 300 rosas y me dice estas son para vos. Y bueno ahí empezó como una relación", recordó la rubia.

"Amistad no, me iba enterando al mes de algo más...", comentó entre risas su pareja Gastón. Y Solange contó de aquella primer noche con el ex futbolista: "Cuando salgo estaban todos los periodistas y me dicen: ¿sos la nueva novia? Y yo diciendo no, no".

Sobre el final contó por qué la relación con Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, se cortó al poco tiempo: "Habrán sido tres o cuatro meses y no le podía seguir el ritmo porque era mucho de salir y yo tenía que ir a trabajar", reconoció Solange.

El fuerte mensaje de Dieguito Fernando en medio del juicio por la muerte de Maradona

Este miércoles se realizó la primera audiencia del juicio contra la enfermera Gisella Madrid por la muerte de Diego Armando Maradona y su hijo Dieguito Fernando compartió un desgarrador pedido de justicia por su papá.

Dieguito es el hijo menor del ídolo del futbol, fruto de su relación con Verónica Ojeda, y en sus redes sociales posteó un tierno recuerdo de ambos, el cual acompañó con su sentido mensaje.

“Hoy comienza el juicio por la muerte de mi papá. Es difícil entender todo lo que ha pasado, pero lo que más deseo es que se haga justicia", comenzó escribiendo el chico que tiene tan solo 11 años.

Además, expresó: “Mi papá fue una persona muy importante, pero para mí fue simplemente mi papá y quiero que su partida tenga la verdad que merece”.

“Pido justicia, no solo por él, sino por el amor que siempre nos unió. Que pueda descansar en paz sabiendo que la verdad salió a la luz”, finalizó.