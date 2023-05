El romántico mensaje de Lucca Bardelli a Julieta Poggio por los dos años de noviazgo

"Dos años con el amor de mi vida, te amo con todo mi ser hermosa", expresó el joven con una imagen donde se los ve a ambos tomados de la mano en un día de sol y caminando en la calle inseparables, junto al emoji de un corazón.

A lo que ella replicó el posteo en sus historias de Instagram y le contestó puro sentimiento junto al emoji de corazón rojo: "Yo más", comentó Disney.

Cabe recordar que desde que terminó el programa de Telefe, Julieta fue relacionada con su ex compañero de casa Marcos Ginocchio, el Primo, algo que quedó completamente descartado ya que siguió adelante firme con su noviazgo con Lucca.

Mirá el tierno mensaje que le dedicó el joven a su novia.

Romina Uhrig habló de los verdaderos motivos por los que dejó de seguir a Julieta Poggio y ella reaccionó

Las redes sociales son el termómetro para medir todo, y eso es lo que sucedió con la relación entre Romina Uhrig y Julieta Poggio, luego de que la ex diputada la deje de seguir en Instagram lo cual generó muchas dudas sobre el presente de las ex Gran Hermano 2022.

"No sé qué pasó, no la seguía en Instagram. Fue sin querer... Me eliminó mucha gente, cayó Juli y un montón de fans que me dijeron que ya no los estaba siguiendo", reveló la esposa de Walter Festa en Estamos en una, República Z.

"Me enteré por Juli, me empezó a llamar a las 2 y media de la mañana, yo estaba durmiendo....", reveló sobre cómo lo tomó su amiga aunque lo que más llamó la atención es lo que dijo después: "No hablamos mucho como antes, por un tema de las dos, pero está todo bien... Ella está a full, yo también, no pasó nada pero es verdad que ya no tenemos lo mismo que antes, en la casa estábamos mucho juntas".

"Sospecho que su distanciamiento tiene que ver con el streaming en Telefe porque si mal no recuerdo la idea inicial era Romina, Daniela y Julieta más un hombre como integrantes", dispararon los internautas sobre el posible disparador del distanciamiento que comenzó en las redes.

Al respecto, Juli también se manifestó en otro de los programas de República Z, Biri Biri: "Yo me quede pensando '¿qué hace boluda?', 'cualquiera'. Yo no sé cómo la gente se dio cuenta quien se siguió con quién y quién se dejó de seguir. Yo soy cero pendiente a eso, nunca me daría cuenta que me dejó de seguir".

"Me avisaron mis seguidores, me empezaron a mandar mensajes. La llamé a las dos de la mañana, no me atendió" y aclaró que "sé que es tan colgada que me podría haber pasado a mi también. Jamás me hubiera dado cuenta".