El sensual look de Antonela Roccuzzo y un detalle que llamó la atención de todos

Lo más curioso de la foto se va puerta de la mansión que eligieron para vivir, ubicada en Fort Lauderdale, situada en la prestigiosa urbanización Bay Colony.

En la entrada de la propiedad se observa la decoración típica de Halloween, una fecha muy popular en Estados Unidos, que Anto y Lionel disfrutan junto a sus hijos.

La impactante foto de la hija de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, creada por Inteligencia Artificial

Hace unas semanas, en una entrevista con Migue Granados para Soñé que volaba, que se emite por el streaming Olga, Lionel Messi adelantó que le gustaría tener una hija.

"Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena", afirmó el crack en la nota con el humorista, que ya es papá de Mateo, Thiago y Ciro.

Tras los dichos de La Pulga, la Inteligencia Artificial hizo su magia. En las redes sociales se viralizó una foto de una niña, con rasgos que son el resultado de combinación de los rostros de Lionel y Antonela.

La imagen, de una pequeña entre 3 a 6 años, con el cabello castaño claro y ondulado, no tardó en replicarse en Twitter e Instagram... ¡y despertó la ternura de todos los fans del jugador!