¿VIENE?

El escándalo en Suiza que pone en peligro la participación de Maxi López a MasterChef

Wanda Nara había confirmado la participación de su ex Maxi López en el programa MasterChef Celebrity pero un inconveniente en Suiza haría peligrar los planes.

19 sept 2025, 09:00
Mientras Wanda Nara prepara los últimos detalles para el comienzo de MasterChef Celebrity por Telefe y se van cononociendo los famosos que formarán parte del reality gastronónico, se conoció un dato que pondría en riesgo la participación de Maxi López en el programa.

Primero trascendió de un descontento en el ex futbolista por algunos incumplimientos iniciales desde lo económico que había acordado con su ex pareja para aceptar el ofrecimiento.

Al parecer en un primer contacto con Maxi López para ofrecerle sumarse al programa Maxi habría solicitado un importante contrato para dar el sí, a lo que Wanda habría sugerido acercar alguna marca para poder alcanzar el total de esa cifra pretendida por su ex.

Yanina Latorre detalló en el ciclo SQP (América Tv) el conflicto que tendría Maxi López en el club suizo FC Paradiso, el cual adquirió el 40 por ciento en el mes de abril, y que haría peligrar su incorporación al reality.

“Ayer contó Fava (Daniel) en A la tarde que parece ser que Wanda le habría prometido cosas a Maxi que no estaría cumpliendo. Quería un contrato millonario", comenzó la conductora.

"Como no llegaba el canal Wanda dijo vamos a conseguir un sponsor que complemente lo que falta para que él pueda venir", añadió al respecto la periodista Nancy Duré.

Y Yanina Latorre comentó de esta situación: "Ahora como no hay sponsor, está enojado con Wanda, entonces él no viene. Es un laburo, un reality y cobras un sueldo. Se piensan que se van a llenar de guita".

En ese sentido, detalló el malestar que tendría Maxi López con Wanda Nara ya desde antes que comience el programa en la etapa de preparación: "Se supone que hay gente que no tiene para pagar el curso de cocina pero Maxi López se entiende que sí tiene, estar reclamando 'no me pagaste tres clases de cocina, no voy', de cuarta".

El problema que enfrenta Maxi López en Suiza

El ex futbolista Maxi López es accionista del club suizo FC Paradiso, donde adquirió el 40% de las acciones en abril de 2025. También fue propietario del Birmingham FC inglés en 2022, aunque esa situación se dio antes de la compra del club suizo.

En ese sentido, Yanina Latorre explicó una deuda que mantendría el ex futbolista y empresario en el club suizo el cual le estaría trayendo algunos inconvenientes.

"No es el único problema que tiene Maxi López (con Wanda Nara por Masterchef). Saben que él compró dos clubes de fútbol, uno en Suiza compró el 40 por ciento. Él se comprometió a pagar una cuota mensual de 40 mil francos, el gasto mensual del club es de 120 mil francos, y hay una denuncia de él en la Justicia", indicó la conductora.

Y detalló: "Debe los 40 mil francos, no está pagando lo que tiene que pagar mensualmente y él a su vez al club le había prometido al club llevar marcas y publicidad. Muy Wanda, no llevó nada".

“Tiene el dominio de las redes sociales del club y bloqueó a los dirigentes y a toda la gente que lo maneja, no los deja actuar. Sigue siendo dueño, pero no paga, es un chanta. Para mí viene (a Masterchef) porque no tiene un mango”, cerró picante Yanina Latorre sobre el presente empresarial del ex futbolista en el exterior mientras espera un varón con su pareja Daniela Christiansson.

