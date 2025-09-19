El escándalo en Suiza que pone en peligro la participación de Maxi López a MasterChef

“Ayer contó Fava (Daniel) en A la tarde que parece ser que Wanda le habría prometido cosas a Maxi que no estaría cumpliendo. Quería un contrato millonario", comenzó la conductora.

"Como no llegaba el canal Wanda dijo vamos a conseguir un sponsor que complemente lo que falta para que él pueda venir", añadió al respecto la periodista Nancy Duré.

Y Yanina Latorre comentó de esta situación: "Ahora como no hay sponsor, está enojado con Wanda, entonces él no viene. Es un laburo, un reality y cobras un sueldo. Se piensan que se van a llenar de guita".

En ese sentido, detalló el malestar que tendría Maxi López con Wanda Nara ya desde antes que comience el programa en la etapa de preparación: "Se supone que hay gente que no tiene para pagar el curso de cocina pero Maxi López se entiende que sí tiene, estar reclamando 'no me pagaste tres clases de cocina, no voy', de cuarta".

El problema que enfrenta Maxi López en Suiza

El ex futbolista Maxi López es accionista del club suizo FC Paradiso, donde adquirió el 40% de las acciones en abril de 2025. También fue propietario del Birmingham FC inglés en 2022, aunque esa situación se dio antes de la compra del club suizo.

En ese sentido, Yanina Latorre explicó una deuda que mantendría el ex futbolista y empresario en el club suizo el cual le estaría trayendo algunos inconvenientes.

"No es el único problema que tiene Maxi López (con Wanda Nara por Masterchef). Saben que él compró dos clubes de fútbol, uno en Suiza compró el 40 por ciento. Él se comprometió a pagar una cuota mensual de 40 mil francos, el gasto mensual del club es de 120 mil francos, y hay una denuncia de él en la Justicia", indicó la conductora.

Y detalló: "Debe los 40 mil francos, no está pagando lo que tiene que pagar mensualmente y él a su vez al club le había prometido al club llevar marcas y publicidad. Muy Wanda, no llevó nada".

“Tiene el dominio de las redes sociales del club y bloqueó a los dirigentes y a toda la gente que lo maneja, no los deja actuar. Sigue siendo dueño, pero no paga, es un chanta. Para mí viene (a Masterchef) porque no tiene un mango”, cerró picante Yanina Latorre sobre el presente empresarial del ex futbolista en el exterior mientras espera un varón con su pareja Daniela Christiansson.