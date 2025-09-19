La hermana melliza de Thiago Medina compartió el altar que armó para rezar por su recuperación

Claro que las reacciones por parte de los fanáticos de su hermano mellizo no se hicieron esperar y le dejaron una enorme cantidad de mensajes de apoyo, fuerza y esperanza, sumándose así a las cadenas de oración para pedir por la recuperación de Thiago Medina.

En tanto, durante la mañana de este viernes cuando se confirmó que los médicos del hospital de Moreno pudieron llevar a quirófano por segunda vez al ex Gran Hermano, desde la puerta de la institución médica Daniela Celis pidió por el papá de hijas, donde mostró que está unida a toda la familia de su ex.

"Todos unidos por VOS. Pedimos CADENA DE ORACIÓN PARA THIAGO AGUSTÍN MEDINA. Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Gracias, gracias, gracias... Sigamos todos unidos", expresó Pestañela a través de una historia virtual de Instagram que instantáneamente fue compartida por Brisa, demostrando así que la morocha mantiene buena relación con los familiares de Thiago.

Thiago Medina entró a quirófano y está siendo operado por segunda vez tras el accidente con su moto

Thiago Medina está siendo sometido este viernes por la mañana a una operación de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde permanece internado desde hace una semana tras el grave accidente de moto que sufrió al colisionar contra un automóvil.

Según el último parte médico difundido hace instantes, se conocieron los motivos que llevaron a los especialistas a decidir la intervención quirúrgica, que se prevé durará varias horas.

“El paciente Thiago Medina internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al hospital pudiera avanzar a la siguiente etapa”, detalló Luis Bremer durante la transmisión de Desayuno Americano (América TV).

El comunicado oficial agrega más información sobre la cirugía: “Equipo de cirugías de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, interviene quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal. El paciente se encuentra estable y se estima una cirugía de varias horas”. Además, se anticipó que el próximo informe médico se conocerá a las 18 horas.

La intervención se realiza debido a las lesiones que Thiago Medina sufrió en ocho costillas como consecuencia del accidente. Los profesionales que lo atienden seguían muy de cerca su evolución para poder actuar a tiempo y minimizar riesgos.

Mientras tanto, la familia del ex participante de Gran Hermano continúa solicitando cadenas de oración y mensajes de apoyo para su pronta recuperación, agradeciendo el acompañamiento de los seguidores que se han volcado en las redes para enviar fuerza y buena energía.

El operativo quirúrgico refleja la coordinación entre distintos equipos médicos de la región y la urgencia por estabilizar a Thiago tras los traumatismos graves que sufrió. La atención continúa siendo estrictamente supervisada por especialistas en trauma y cirugía torácica, quienes aseguran que cada etapa del tratamiento se realiza con protocolos estrictos de seguridad y cuidado intensivo.