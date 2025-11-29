Benjamín Vicuña recibió un mensaje de cumpleaños lleno de amor de su novia ¡y con un palito para la China Suárez!

Y si bien hasta ahí nada llamaba la atención, en un párrafo aparte sumó: "Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan", mensaje que inmediatamente fue entendido por los usuarios como un metamensaje referido al conflicto que mantiene con la China Suárez.

Claro que por último Espasandín concluyó su saludo de cumpleaños para Benjamín Vicuña, su actual pareja desde hace algo más de un año, haciéndole saber: "Deseo que seas feliz y que sepas que tenes un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF(te amo fuerte) Benjamin. Feliz cumpleaños".

Caballero como siempre, Vicuña no tardó en reaccionar por lo que pudo leerse entre los comentarios del posteo: "Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos mas años contigo", aunque evitó hacer mención alguna a las "batallas" a las que se refirió su novia.

IG Anita Espasandín - mensaje cumpleaños Benjamín Vicuña

Cuál fue la sorpresiva frase de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si pasará las fiestas con sus hijos

En medio de la tensión que atraviesa con la China Suárez, hace unos días Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de brindar unas breves declaraciones en LAM (América TV), a su regreso de un viaje a Chile junto a sus hijos. Aunque el actor suele intentar mantener un perfil más reservado cuando se trata de su vida privada, esta vez no pudo esquivar las consultas de la prensa sobre su presente familiar.

Apenas lo interceptó la cronista Cande Mazzone, Vicuña habló sobre lo que significa para él volver a su tierra natal y reencontrarse con los suyos. Con un tono honesto y relajado, expresó: "Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia, sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo". Sus palabras dejaron en claro que, más allá de cualquier conflicto mediático, su prioridad sigue siendo el bienestar y la unión de sus hijos con su familia chilena.

La conversación avanzó hacia un tema inevitable en esta época del año: los planes para las fiestas. Sin rodeos, el chileno compartió que ya tiene definida su dinámica para el cierre del 2025 y remarcó la importancia que siempre le da a esos encuentros especiales. "Están los chicos. Las fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción", sostuvo con firmeza, dejando ver que, a pesar de los problemas que se comentan públicamente, su organización familiar continúa en pie.

Cuando parecía que había un poco más de margen para profundizar, la notera aprovechó para consultarle directamente por su vínculo actual con la ex Casi Ángeles, una relación que en los últimos meses fue noticia por distintos cortocircuitos, reproches públicos y tensiones que quedaron expuestas tanto en redes como en la televisión. Pero Vicuña, fiel a su estilo cuando se trata de temas delicados, optó por no abrir esa puerta. Evitó referirse a la actriz y no ofreció ningún comentario adicional, esquivando con elegancia el tema que más expectativas generaba.