La significativa canción de Evangelina Anderson que alimenta los rumores de romance con Ian Lucas

Lo que llamó la atención es lo que dice parte de la letra del tema: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa’ qué mentirnos más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”.

Lejos de quedarse y curisamente, Evangelina Anderson subió después una historia desde un auto y decidió elegir una particular canción para acompañar ese momento, lo que muchos usuarios tomaron como un guiño para Ian.

L modelo subió un video musicalizado con el tema She Will Be Loved, el clásico de Maroon 5, un tema que se refiere a un amor que puede superar todos los obstáculos.

“No me importa pasar cada día en tu esquina bajo la lluvia torrencial. Busca a la chica de la sonrisa rota. Pregúntale si quiere quedarse un rato”, dice la canción que la ex de Demichelis eligió para esa publicación que refiere a vencer los obstáculos por amor.

Un ex MasterChef Celebrity contó detalles de lo que vio entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ante los rumores de romance que se instalaron entre Ian Lucas y Evangelina Anderson y las imágenes en un boliche donde aparecen juntos, fue un ex MasterChef Celebrity (Telefe) quien ventiló detalles del vínculo entre los dos.

En una entrevista en el programa A la Tarde (América Tv), Esteban Mirol, ex participante del reality que conduce Wanda Nara, comentó qué observó entre la modelo y el influencer en las grabaciones.

"De entrada se llevaron bien y pegaron onda", explicó el periodista. Y luego Esteban Mirol utilizó una metáfora culinaria para graficar la intensidad del acercamiento entre ellos.

"Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°", lanzó picante sobre la atracción que observó entre ambos.

Incluso señaló que "no son los únicos" que habrían encontrado afinidad en el programa, involucrando a otros de sus compañeros, pero sin dar nombres específicos.

Mirol destacó la buena energía que siempre los rodeó durante las grabaciones y valoró especialmente la actitud del influencer."Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor", afirmó el periodista.

Y sobre el final destacó cómo es la personalidad de Ian Lucas al compartir tantas horas de trabajo con él: "Es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa".