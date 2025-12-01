A24.com

SENTIMIENTOS

La significativa canción de Evangelina Anderson que alimenta los rumores de romance con Ian Lucas

Evangelina Anderson eligió un tema particular para grabarse mientras viajaba en auto en medio de los trascendidos que la vinculan a Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity.

1 dic 2025, 10:45
El programa Masterchef Celebrity (Telefe) además de dejar conceptos gastronómicos y destapar las internas entre los participantes hace algunos días se ve también envuelto en rumores de amor, que tendría como protagonistas de la historia a Evangelina Anderson y Ian Lucas.

Los trascendidos que hablan de algo más que una amistad entre la ex de Martín Demichelis, de quien anunció su separaración en el mes de agosto, y el joven influencer.

Los rumores que vinculan a Ian y Evangelina cada vez toman más fuerza y fue primero él quien lanzó un curioso posteo en redes alimentando aún más los indicios.

Ian Lucas subió una foto suya frente al espejo en sus historias de Instagram con la canción Mi refe de Beéle y Ovy on the Drums acompañando la publicación.

Lo que llamó la atención es lo que dice parte de la letra del tema: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa’ qué mentirnos más? No sé pa’ qué seguir disimulando más”.

Lejos de quedarse y curisamente, Evangelina Anderson subió después una historia desde un auto y decidió elegir una particular canción para acompañar ese momento, lo que muchos usuarios tomaron como un guiño para Ian.

L modelo subió un video musicalizado con el tema She Will Be Loved, el clásico de Maroon 5, un tema que se refiere a un amor que puede superar todos los obstáculos.

“No me importa pasar cada día en tu esquina bajo la lluvia torrencial. Busca a la chica de la sonrisa rota. Pregúntale si quiere quedarse un rato”, dice la canción que la ex de Demichelis eligió para esa publicación que refiere a vencer los obstáculos por amor.

Un ex MasterChef Celebrity contó detalles de lo que vio entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ante los rumores de romance que se instalaron entre Ian Lucas y Evangelina Anderson y las imágenes en un boliche donde aparecen juntos, fue un ex MasterChef Celebrity (Telefe) quien ventiló detalles del vínculo entre los dos.

En una entrevista en el programa A la Tarde (América Tv), Esteban Mirol, ex participante del reality que conduce Wanda Nara, comentó qué observó entre la modelo y el influencer en las grabaciones.

"De entrada se llevaron bien y pegaron onda", explicó el periodista. Y luego Esteban Mirol utilizó una metáfora culinaria para graficar la intensidad del acercamiento entre ellos.

"Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°", lanzó picante sobre la atracción que observó entre ambos.

Incluso señaló que "no son los únicos" que habrían encontrado afinidad en el programa, involucrando a otros de sus compañeros, pero sin dar nombres específicos.

Mirol destacó la buena energía que siempre los rodeó durante las grabaciones y valoró especialmente la actitud del influencer."Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor", afirmó el periodista.

Y sobre el final destacó cómo es la personalidad de Ian Lucas al compartir tantas horas de trabajo con él: "Es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa".

