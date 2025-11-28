Rocío Marengo reveló las causas de su internación a poco tiempo de ser mamá: "Quise evitar contarlo"

Rocío Marengo internada

Cuál es el sexo del bebé que espera Rocío Marengo

A fines de septiembre, bajo una llovizna en Capital Federal y ante todos los seres queridos, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron de manera muy emotiva que el bebé en camino es un nene.

Secretos Verdaderos (América TV) fue el único programa presente en Punta Carrasco para cubrir la noticia, y captó a la pareja visiblemente emocionada mientras compartía este momento tan especial. El cierre de la celebración estuvo marcado por un show de fuegos artificiales que tiñó el cielo de celeste.

Alejandro Guatti, encargado de la cobertura para el ciclo, resumió la atmósfera del evento señalando: "Toda la emoción en esta revelación del sexo del bebé de Rocío Marengo".

Luego del tan esperado anuncio, los futuros padres conversaron con Luis Ventura, conductor del ciclo nocturno. Eduardo celebró el momento y destacó el significado de la jornada para su pareja: “Esta es una fiesta más para agradecer que se cumplió el sueño de Ro, el sueño de todos. Yo ya sabía el sexo, pero había que mantenerlo ahí".

“Es una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos hay que buscar otro bebé”, bromeó Rocío.

Incluso surgió la clásica discusión futbolera familiar, que adelantaron con humor: “Si hablás con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”.