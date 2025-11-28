Rocío Marengo reveló las causas de su internación a poco tiempo de ser mamá: "Quise evitar contarlo"
Rocío Marengo explicó que debió ser internada debido a algunos indicadores de su embarazo que obligaron a mantenerla bajo control médico.
28 nov 2025, 18:31
Luego de haber sido internada en las primeras horas de la tarde por un pequeño percance relacionado con su embarazo, que motivó su ingreso al sanatorio Otamendi para quedar bajo control médico, Rocío Marengo finalmente habló y explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a permanecer en observación.
Desde la cama del noscomio, y acompañada por Eduardo Fort, su pareja y padre de su hijo, aprovechó para dirigirse directamente a sus seguidores: "Hola a todos. Queremos contarles que con bebito estamos re bien", escribió, transmitiendo tranquilidad frente a la preocupación que se había generado al conocerse la noticia.
La modelo también detalló las razones de su internación y explicó por qué eligió no hacerlo público desde el primer momento. “Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”, expresó. Además, aclaró que la indicación médica fue estricta: “Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”.
"Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila", destacó la modelo, acerca de la atención recibida y la calidad de los profesionales.
Cuál es el sexo del bebé que espera Rocío Marengo
A fines de septiembre, bajo una llovizna en Capital Federal y ante todos los seres queridos, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron de manera muy emotiva que el bebé en camino es un nene.
Secretos Verdaderos (América TV) fue el único programa presente en Punta Carrasco para cubrir la noticia, y captó a la pareja visiblemente emocionada mientras compartía este momento tan especial. El cierre de la celebración estuvo marcado por un show de fuegos artificiales que tiñó el cielo de celeste.
Alejandro Guatti, encargado de la cobertura para el ciclo, resumió la atmósfera del evento señalando: "Toda la emoción en esta revelación del sexo del bebé de Rocío Marengo".
Luego del tan esperado anuncio, los futuros padres conversaron con Luis Ventura, conductor del ciclo nocturno. Eduardo celebró el momento y destacó el significado de la jornada para su pareja: “Esta es una fiesta más para agradecer que se cumplió el sueño de Ro, el sueño de todos. Yo ya sabía el sexo, pero había que mantenerlo ahí".
“Es una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos hay que buscar otro bebé”, bromeó Rocío.
Incluso surgió la clásica discusión futbolera familiar, que adelantaron con humor: “Si hablás con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”.