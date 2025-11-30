Se separaron Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: los motivos

Instantes después, Karina Iavícoli confirmó la noticia en vivo: "Están separados". Sobre los motivos de la ruptura, explicó: "Acá me llega información de alguien que la conoce a Ivana, y me dice: 'Sí, se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático'. Cree que esto no es para ella, verse expuesta, no le gusta, porque es verdad que ella cuida mucho su intimidad. Está recaliente, muy enojada".

Tauro, por su parte, resumió el contexto: "Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana con las declaraciones de Chechu Bonelli, con el posteo de la foto de la hija de Ángel de Brito y bueno, fue hace una semana ardiente".

En tanto, Iavícoli aportó más información sobre el estado de ánimo del exfutbolista: "Darío Cvitanich, re contra caliente, enojado, triste: primero por haberla perdido a Ivana, se lo lleva una moto enojado con Chechu. Así que la va a ir a buscar a Chechu para hablar de este tema".

Además, la periodista sumó: "Está muy enamorado, me confirma alguien que conoce a la pareja, más amigo de ella. Siente que todas estas intervenciones de Chechu afectan".

Qué dijo Chechu Bonelli de su separación de Darío Cvitanich y del vínculo con Ivana Figueiras

Desde que se hizo pública su separación de Darío Cvitanich, después de 14 años de matrimonio, Chechu Bonelli eligió mantener un perfil bajo y no dar declaraciones inmediatas sobre el tema. Prefirió el silencio como estrategia para atravesar el proceso lejos de la exposición mediática.

Mientras tanto, el exfutbolista decidió blanquear a los pocos meses su relación con la modelo Ivana Figueiras, con quien se muestra muy enamorado y comparte gestos románticos en redes sociales.

En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), Chechu Bonelli habló por primera vez de su presente y realizó un balance de lo que fue un año marcado por la ruptura con el padre de sus hijas.

“Un terremoto, un huracán, un torbellino fue mi 2025”, definió la periodista su año con grandes cambios en su vida, y agregó: “Pero por suerte ya llegando al final, al último tramo del año, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”.

La modelo admitió que la separación la impactó profundamente y que eligió mantenerse al margen de los medios para procesar lo ocurrido: “Esta separación me ha venido a enseñar un montón de cosas”.

“Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo. Me tomé mi momento… Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder, es una respuesta, y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superada toda la situación, se dio de manera natural”, confesó sincera sobre por qué recién ahora habla de su separación.

En esa misma línea, agregó: “Me sorprendió muchísimo que la separación haya tomado tanta trascendencia, y después bueno, son un poco las reglas del juego. Te separas y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”.

Bonelli también aclaró que hoy está soltera y sin compromisos: “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que enamorarse, y cuando eso suceda se van a enterar, no tendría por qué ocultarlo. Ahora estoy súper sola“.

Por último, al ser consultada sobre el romance de Cvitanich con Ivana Figueiras, la periodista fue contundente: "No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida. Estoy trabajando mucho la aceptación, así que lo hagan ellos... Mientras sean felices".