Se separaron Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: los motivos

Este domingo, en Infama (América TV), revelaron que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron poner fin a su relación luego de apenas cuatro meses juntos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En el ciclo de espectáculos confirmaron la separación de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich tras cuatro meses de relación.
Este domingo, en Infama (América TV), revelaron que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron poner fin a su relación luego de apenas cuatro meses juntos.
"A mí me llegó que Ivana se habría cansado, yo creo que se hinchó de todo este conventillo", comenzó diciendo la conductora Marcela Tauro e inmediatamente después anunció: "Ivana dejó de seguir a Cvitanich".
Acto seguido, Gonzalo Sorbo sumó más detalles: "Tengo algo más literal. Mandé una foto donde ella muestra las respuestas con todas las peleas que tuvo y dice: 'Yo hoy estoy sola'".
El periodista también leyó un mensaje escrito por la propia Ivana: "Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por los mensajitos tan lindos. Todo esto fue una locura y que quede claro: yo no rompí ninguna familia". Sorbo aclaró que el texto no está disponible actualmente en redes porque él lo había capturado días atrás: "A ver, no lo vas a ver en las redes ahora porque yo le saqué screenshot hace dos, tres días".
Instantes después, Karina Iavícoli confirmó la noticia en vivo: "Están separados". Sobre los motivos de la ruptura, explicó: "Acá me llega información de alguien que la conoce a Ivana, y me dice: 'Sí, se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático'. Cree que esto no es para ella, verse expuesta, no le gusta, porque es verdad que ella cuida mucho su intimidad. Está recaliente, muy enojada".
Tauro, por su parte, resumió el contexto: "Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana con las declaraciones de Chechu Bonelli, con el posteo de la foto de la hija de Ángel de Brito y bueno, fue hace una semana ardiente".
En tanto, Iavícoli aportó más información sobre el estado de ánimo del exfutbolista: "Darío Cvitanich, re contra caliente, enojado, triste: primero por haberla perdido a Ivana, se lo lleva una moto enojado con Chechu. Así que la va a ir a buscar a Chechu para hablar de este tema".
Además, la periodista sumó: "Está muy enamorado, me confirma alguien que conoce a la pareja, más amigo de ella. Siente que todas estas intervenciones de Chechu afectan".
Desde que se hizo pública su separación de Darío Cvitanich, después de 14 años de matrimonio, Chechu Bonelli eligió mantener un perfil bajo y no dar declaraciones inmediatas sobre el tema. Prefirió el silencio como estrategia para atravesar el proceso lejos de la exposición mediática.
Mientras tanto, el exfutbolista decidió blanquear a los pocos meses su relación con la modelo Ivana Figueiras, con quien se muestra muy enamorado y comparte gestos románticos en redes sociales.
En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), Chechu Bonelli habló por primera vez de su presente y realizó un balance de lo que fue un año marcado por la ruptura con el padre de sus hijas.
“Un terremoto, un huracán, un torbellino fue mi 2025”, definió la periodista su año con grandes cambios en su vida, y agregó: “Pero por suerte ya llegando al final, al último tramo del año, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”.
La modelo admitió que la separación la impactó profundamente y que eligió mantenerse al margen de los medios para procesar lo ocurrido: “Esta separación me ha venido a enseñar un montón de cosas”.
“Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hacerlo. Me tomé mi momento… Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder, es una respuesta, y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superada toda la situación, se dio de manera natural”, confesó sincera sobre por qué recién ahora habla de su separación.
En esa misma línea, agregó: “Me sorprendió muchísimo que la separación haya tomado tanta trascendencia, y después bueno, son un poco las reglas del juego. Te separas y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”.
Bonelli también aclaró que hoy está soltera y sin compromisos: “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que enamorarse, y cuando eso suceda se van a enterar, no tendría por qué ocultarlo. Ahora estoy súper sola“.
Por último, al ser consultada sobre el romance de Cvitanich con Ivana Figueiras, la periodista fue contundente: "No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida. Estoy trabajando mucho la aceptación, así que lo hagan ellos... Mientras sean felices".