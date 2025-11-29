Tras la reconciliación de Marcelo Tinelli con su hija Juanita, ahora apareció el video del reencuentro

En tanto, hace unas horas Marcelo volvió a postear una nueva imagen familiar que no hace más que confirmar que el enfrentamiento entre Cande y Juanita continúa vigente. Ocurre que en la noche de este viernes el conductor recibió nuevamente en su casa a Francisco, y quien se sumó la velada familiar fue Candelaria, donde en esta oportunidad la ausente fue, justamente, Juanita.

¿Será que los hombres de la familia son quienes estarán tratando de mediar entre las chicas para lograr volver a reunirse en paz para las fiestas navideñas?

Marcelo Tinelli con Francisco y Candelaria

Cuál fue el picante dardo de Cande Tinelli dedicado a Juana y Francisco, en medio de la guerra familiar

La semana pasada, Juanita Tinelli celebró sus 23 años y, aunque todo parecía indicar que la relación con su padre estaba entrando en una etapa más calma —sobre todo después de los mensajes afectuosos que intercambiaron públicamente por su cumpleaños—, el clima familiar distaría mucho de estar del todo armonioso. De hecho, una señal que surgió desde las redes sociales dejó en claro que el vínculo entre la joven modelo y su hermana Cande Tinelli continúa atravesando un periodo tirante y con distancia evidente.

Si bien en esta ocasión no hubo una gran reunión familiar ni festejo multitudinario que convocara a la familia ensamblada, uno de los que sí se hizo presente fue Francisco Tinelli. El joven no dejó pasar la fecha especial y eligió dedicarle a su hermana un saludo lleno de ternura y complicidad.

“Feliz cumpleaños a mi compañera de caminata, mi hermana, mi mejor amiga. La persona que cuando la miro, la existencia tiene total sentido. Valiente, talentosa, auténtica, hermosa. Gracias por hacerme sentir así”, expresó el mayor de los hijos varones de Marcelo Tinelli desde sus historias de Instagram, reafirmando el lazo cercano que mantiene con Juanita.

IG Fancisco Tinelli saludo cumpleaños Juanita Tinelli

Sin embargo, Cande Tinelli tomó una actitud completamente distinta. Lejos de replicar el gesto de su hermano o siquiera mencionar el cumpleaños de Juana, horas más tarde publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia sus medio hermanos. Esa frase, contundente y en apariencia dirigida a alguien en particular, alimentó aún más la idea de una división interna en el clan Tinelli, justo en medio del conflicto que envuelve al conductor desde hace varias semanas.

En concreto, Cande optó por compartir una historia en la que se veía la imagen de un escorpión acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “Prefiero el escorpión venenoso a la mosca muerta”. Ese gesto, breve pero filoso, fue suficiente para que los usuarios de redes sociales encendieran las alarmas e interpretaran el mensaje como un nuevo capítulo del distanciamiento.

Mientras tanto, desde el entorno cercano de Marcelo aseguran que la etapa más complicada del conflicto familiar ya habría quedado atrás y que todos están intentando reconstruir los vínculos. Sin embargo, las actitudes de Cande parecen indicar que la paz todavía está lejos de concretarse.