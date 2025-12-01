Ángel de Brito detalló cuál fue el detonante de la separación de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

ivana figueiras separada de dario cvitanich

Y apuntó sobre la separación de Figueiras y Cvitanich, decisión que fue tomada por la modelo: "Todo terminó en escándalo, Ivana se pudrió de Cvitanich y lo dejó".

"Chechu acusada de picaseso, hizo mucho más de lo que expuso el jugador, así cuentan de su entorno", señaló el conductor.

Y en otro mensaje, Ángel de Brito remarcó sobre el final de Cvitanich y Bonelli tras 14 años juntos: "En un viaje a Bariloche, Chechu montó un escándalo con la nena más grande porque tiró sin querer una mermelada. Ese fue el detonante de la separación".

Lo cierto es que el fin de semana se terminó de romper sorpresivamente la relación entre Cvitanich y Figueiras y además el ex futbolista decidió cerrar su perfil de Instagram.

"El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No quiero ser parte de este circo. Gracias”, explicó desde las redes Ivana cansada por la situación y luego aclaró que "estaba sola".

La durísima acusación de Darío Cvitanich a su ex Chechu Bonelli

Antes de cerrar su cuenta de Instagram, Darío Cvitanich hizo una picante aclaración al ver una nota a Chechu Bonelli donde se quebraba al hablar de la separación y contaba qué era lo que más extraña de ese vínculo.

Con un tono de evidente fastidio y defendiendo los límites de su vida personal, el ex futbolista citó un posteo de Infobae que recogía la nota del llanto de Bonelli y lanzó un picante mensaje a su ex y madre de sus hijas.

“Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá, cuando viajaba… Y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida no”, recordó desafiante el ex delantero.

Esta dura respuesta llegó después de la entrevista a Bonelli en La Casa del Streaming donde reconocía lo que extraña el vínculo cercano que tenía con su ex suegra. "La amo con toda mi alma”, reconocía emocionada.

Y agregó picante sobre por qué se cortó el diálogo acusando a su ex: “Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”.