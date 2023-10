El sincericidio de la China Suárez que revolucionó las redes: "Soy mejor persona cuando..."

“Hoy me tocó filmar a la tarde, tenemos jornada nocturna. ¿Y saben qué pienso? Cuánto mejor persona soy cuando no madrugo”, confió la ex de Rusherking desde sus Instagram Stories.

China Suárez 2.jpg

Al tiempo que la mamá de Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña completó su sincera reflexión, agregando: “O sea, madrugué por los niños y el colegio, pero después me volví a meter en la cama un ratito y soy mucho más feliz”.

“Yo sé que dicen que hay que despertarse a las 5 de la mañana para ser exitoso, pero no saben lo feliz que soy, cuánto más feliz soy y posta mejor persona”, concluyó la actriz dejando en claro que se reconoce frente a la categoría de los "búhos", quienes son más productivos de noche, y no de las "alondras", que son quienes optan por levantarse temprano para aprovechar la luz del día.

El video del extremo cambio de look de la China Suárez, con corte de ceja incluido

A poco de haber presentado El amor que tu me das, la canción que grabó junto a Rodrigo Tapari en su nueva faceta de cantante, la China Suárez no para un segundo. Y lo cierto es que para cada nuevo proyecto, no duda en reinventarse.

Es así que a comienzos de octubre Eugenia pasó por la peluquería de cara al próximo personaje a encarar en materia de ficción, donde no tuvo el menor inconveniente en volver a oscurecer el tono su pelo, hacerse flequillo y hasta rapar parte de su ceja izquierda.

China Suárez cambio de look.jpg

"Transformándome en Linda" escribió en el video que compartió en sus redes sociales, donde se la ve en la peluquería diseñando el look de su próxima creatura, Linda, de la que no reveló más detalles por el momento.

No obstante, luego subió a su feed de Instagram una foto con el resultado final de su transformación, donde confirmó que el radical cambio se debe a su próximo trabajo actoral. "Nuevo personaje, nuevo proyecto. Linda", sentenció.