El sincero y doloroso análisis de Oscar Martínez sobre la Argentina: "Extraño el país que ya no es"

“Lo que se extraña es lo obvio, los afectos más cercanos y los amigos. Mis hijas, mis nietos, pero bueno, en el costo beneficio yo estoy feliz de haber tomado la determinación que tomé”, continuó el artista.

“Si quiero venir, vengo como estoy ahora. En 12 horas estoy aquí. De hecho, ya vine tres veces. Además, ahora la tecnología te permite estar con un grado de comunicación que era impensable hace 10 o 15 años, estás permanentemente en contacto como si estuvieras viviendo a 10 cuadras”, explicó sobre cómo lleva la distancia con sus seres queridos.

Cuando Fer Dente le preguntó qué piensa sobre las noticias que llegan del país en el exterior, Oscar Martínez comentó: “La verdad es que no llega tanto, lo que pasa es que con el Instagram o con alguna suscripción de un diario local yo sí me entero”.

“Vos sabés que el ánimo social aquí no está pasando su mejor momento, la gente está angustiada, crispada, la gente está triste y vengo de una ciudad que es totalmente lo opuesto lo opuesto”, siguió el actor.

Y destacó el clima feliz con que se respira en el lugar donde vive en España: “El ánimo social está arriba, la gente está contenta, no se habla de política. Los madrileños son muy de vivir en la calle, en las terrazas, los restaurantes y los bares. Cualquier día de la semana si querés a un restaurante sin reserva difícilmente consigas”.

"A mí me da muchísima pena. No estoy al tanto de todo lo que pasa como cuando estaba aquí. Claro, porque esa fue una de las razones también por las que me fui. Me alivió", sostuvo.

¿"Cómo ve la Argentina de hoy?", le consultó la legendaria conductora. "La Argentina viene de mal en peor desde hace muchas décadas. Yo me crié en un país que tenía un dígito de pobreza, que además era digna, y no era ni marginalidad ni indigencia", le respondió.

Y agregó: "Lamentablemente hoy tenemos casi el 60 por ciento de pobreza y hay millones de niños que no comen. Me resulta muy difícil hablar de esto porque me conmueve y me parece una vergüenza que un país como la Argentina tenga criaturas que van a ser desnutridas. Es algo inconcebible".

"Llegamos a un punto de decadencia tristísima. A mí lo que no me gusta, que no me gustaba antes y no me gusta ahora, es que desde las máximas posiciones de poder se utilice el agravio, se estimule la belicosidad, la violencia. Se denigre, se insulte. Se estimule la confrontación y la fragmentación", opinó el artista.

También sumó: "Observo eso con una enorme tristeza y con el convencimiento de que eso es el tiro final, es el tiro en la nuca, digamos. Eso nos va a destruir del todo. Yo digo que la Argentina es un barco que está escorado desde hace bastante tiempo, que le entra agua por todos lados, y arriba de ese barco estamos todos nosotros".

"En lugar de ocuparnos de eso, nos estamos matando entre nosotros. Entonces yo quiero vivir en un país en el que cualquiera tenga derecho a decir lo que tenga ganas de decir y lo que piensa. Yo noto que eso pasa ya incluso a un nivel más horizontal. La cultura política lo impuso. Hoy un actor hace una declaración y salen a matarlo cuando esa declaración de pronto no es tribunera, no le falta el respeto a nadie", dijo.

Al final, expresó: "Es hora de que todos bajemos los decibeles, bajemos la soberbia, bajemos el fanatismo, porque es perentorio encontrar soluciones. Es urgente".