El sorprendente parecido con Paula Chaves en el juego de Bienvenidos a bordo

Paula Chaves y su parecida en Bienvenidos a bordo.jpg Diana, la participante que asombró a todos en Bienvenidos a bordo con su parecido a la modelo Paula Chaves.

De nombre Daiana, y desde Lomas de Zamora, ingresó al estudio la 'doble' de la mujer de Pedro Alfonso que logró que tanto Julieta Puente como Rodrigo Tapari, invitados a jugar al programa, pegaran el grito "¡Es igual!". Y cuando la conductora le preguntó si la gente la ve parecida, explicó que en su trabajo todos la confunden a Chaves.

Embed

Otros de los personajes parecidos con los que la gente se que se ha presentado en Bienvenidos a bordo van desde Robin Williams, Pampita, Wanda Nara, Leo DiCaprio o Mario Bross, entre muchos otros.

Guido Kaczka explicó por qué deja Bienvenidos a bordo en manos de Laurita Fernández

Laurita Fernández debutó en la conducción de Bienvenidos a bordo (El Trece) este verano cuando su conductor, Guido Kaczka, se tomó unas merecidas vacaciones. La noticia del reemplazo se conoció a través de las historias de Instagram de la actriz. Allí ella aclaró que iba a encabezar el ciclo de entretenimiento de desde el 17 de enero hasta el 8 de febrero.

Pero debido a los buenos resultados, las autoridades del canal tomaron la decisión de confiar en Laurita. De esta manera, la conductora continuaría durante el 2022 al mando de Bienvenidos a bordo. Pero según informó Paparazzi, Guido se habría molestado con esta decisión que tomó El Trece y que habría arrojado una fuerte frase: "Son unos tremendos mala leche", habría dicho el animador, apuntando a Adrián Suar y su gente.

laurita_fernandez_guido_kaczka_bienvenidos_a_bordo.jpg Guido Kaczka dejó en manos de Laurita Fernández la conducción de Bienvenidos a bordo, el ciclo de entretenimientos de las tardes de El Trece.

PrimiciasYa.com dialogó con Guido Kaczka y desmintió que haya habido un enojo de su parte. Además explicó los motivos por los cuales no seguirá al frente de Bienvenidos a bordo. "Soy productor general del programa. Y obviamente uno de los dueños de la productora que lo hace. Es una idea consensuada con el canal lo de Laurita y estamos trabajando para que el programa funcione", señaló.

Luego agregó: "Mis tiempos no me permiten tantos programas al aire más la producción de distintos programas de Kuarzo, y la familia (risas). Así que estamos en este camino con Bienvenidos a bordo y trabajando a full con Laurita para que el programa siga genial como siempre". Por último, Guido remarcó: "Obviamente sigo como director general del programa y no hubo nada de enojos con el canal, todo lo contrario, agradecido del apoyo de tantos años".