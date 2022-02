El dramático relato de Verónica Lozano: "Estoy viva de milagro"

“Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, reconoció.

“Es una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, señaló Lozano.

“Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, continuó.

“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instrutora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba”, expresó. En ese momento de su relato, Verónica Lozano no pudo contener el llanto cuando reconoció: “La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”.

“Nunca perdí el conocimiento, veía todo. Sentí como dos latigazos. Se acercó mucho gente y me decían ‘¡no te muevas!’. Me tocaban la cintura y las botas y yo sentía todo y me preguntaron cómo me llamaba y que edad tenía para saber si yo estaba orientada. Yo sentía mucho dolor en los pies y dije se me cagaron los pies”, puntualizó.

El impactante video de la caída de Verónica Lozano en Aspen

Hace unos día, se supo que Verónica Lozano sufrió un accidente en un centro de esquí en Aspen, donde se encuentra vacacionando junto a su hija, su pareja, El Corcho Rodríguez, y un grupo de amigos.

Ahora, el panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), Sebastián "Pampito" Perello, compartió en su cuenta de Twitter el video del momento exacto del accidente.

En la grabación, se observa que la aerosilla frena de forma abrupta y, desde una altura considerable, la conductora de Cortá por Lozano cae a la nieve.