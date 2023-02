El sorprendente video retro de Juan de Gran Hermano 2022 con un impactante look en Bienvenidos a bordo

En Twitter y TikTok se hizo viral el video con la participación de Juan en el ciclo que conducía Guido Kaczka y sorprendió a todos por su impactante cambio físico.

Embed

En las imágenes se lo puede ver al ex hermanito con barba, con algunos kilos más a los que luce ahora y sin sus populares trenzas en el cabello.

Los usuarios se mostraron sorprendidos por cómo era Juan hace un tiempo, irreconocible comparado con la imagen de la actualidad tras su paso por el popular reality.

En las redes sociales se hicieron eco de este video inédito y varios comentaron con asombro de aquella participación de Juan en el ciclo de juegos de Guido.

Mirá.

juan reverdito.jpg

La inesperada pelea de los ex Gran Hermano 2022, Martina y Juan: "Me quemaba el coco"

Es sabido que una vez que los participantes de Gran Hermano 2022 quedan fuera de competencia, comienzan algunas posibilidades laborales dentro del medio relacionada con presencias, publicidades y otras yerbas.

Así, hace unos días Martina Stewart Usher y Juan Reverdito viajaron a Punta del Este convocados por un evento, pero el taxista se aseguró sentirse estafado.

Así, este viernes la profesora de educación física visitó A la Barbarossa, Telefe, y no sólo desmintió a Juan, sino que reveló que volvieron peleados del país vecino.

"Con Juan fuimos a Uruguay y él salió a decir que lo estafaron. Salgo a desmentirlo porque para mí no pasó eso. La gente de Uruguay nos trató re bien”, lanzó de repente.

"No llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana. ¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y él salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa", disparó ella, ofuscada.

Al mismo tiempo, la segunda eliminada de Gran Hermano 2022 habló de los aires de divo de su compañero y del trato preferencial que el tachero pretendía que tuviesen para con él durante su estadía en Punta del Este, donde además de la Cena de los Famosos, estaban comprometidos con los canales de tv uruguayos.

"Como no lo pasaron a buscar en un auto para él solo y pusieron una combi, no quiso ir. Yo quería ir, entonces, me empezó a hablar mal. Yo fui", agregó Martina y confesó que ese fue el quiebre absoluto entre ellos.

"Juan me mandaba mensajes. Me decía 'si yo no voy, vos no podés ir'. Me quemaba el coco" reveló ante una sorprendida Georgina Barbarossa, y concluyó: "Lo que hizo Juan no me sorprende. Lo que ustedes vieron adentro de la casa, yo lo vi afuera. Me quemó la cabeza".