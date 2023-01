La inesperada pelea de los ex Gran Hermano 2022, Martina y Juan: "Me quemaba el coco"

"No llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana. ¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y él salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa", disparó ella, ofuscada.

Inesperada pelea entre Martina y Juan de GH - captura A la Barbarossa.jpg Martina Stewart Usher, ex participante de Gran Hermano 2022.

Al mismo tiempo, la segunda eliminada de Gran Hermano 2022 habló de los aires de divo de su compañero y del trato preferencial que el tachero pretendía que tuviesen para con él durante su estadía en Punta del Este, donde además de la Cena de los Famosos, estaban comprometidos con los canales de tv uruguayos.

"Como no lo pasaron a buscar en un auto para él solo y pusieron una combi, no quiso ir. Yo quería ir, entonces, me empezó a hablar mal. Yo fui", agregó Martina y confesó que ese fue el quiebre absoluto entre ellos.

"Juan me mandaba mensajes. Me decía 'si yo no voy, vos no podés ir'. Me quemaba el coco" reveló ante una sorprendida Georgina Barbarossa, y concluyó: "Lo que hizo Juan no me sorprende. Lo que ustedes vieron adentro de la casa, yo lo vi afuera. Me quemó la cabeza".

Embed

Juan de Gran Hermano 2022 mandó al frente a una famosa: "Se había mandado las flores ella misma"

Después de haber sido elegido por el público para abandonar la casa de Gran Hermano 2022 allá por el mes de noviembre, Juan Reverdito estuvo invitado a PH: Podemos Hablar.

En el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, el ex participante del reality recordó una anécdota desopilante que vivió en su época como taxista con una ex vedette.

"Se sube al auto y no me dijo ni hola ni nada, estaba con el teléfono. Habla por teléfono, y en la mitad de camino, te juro por Dios y por mis hijos que dijo 'escuchame, lo de las flores salió espectacular. Creen que me las mandaron. Es un revuelo, salió bárbaro'", relató Juan.

Embed

En ese instante, el taxista entendió qué era lo que había ocurrido. "Claro, se había mandado las flores ella misma", añadió el ex Gran Hermano 2022.

Juan dio algunas pistas de quién era esa mujer. "La dejé en la casa donde vivía el padre. Es muy conocida. Son mellizas. La dejé en Lanús", lanzó y rápidamente todos captaron que estaba hablando de Vicky Xipolitakis.