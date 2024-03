El sorpresivo acercamiento entre Luis Ventura y Dalma Maradona tras años enfrentados: los detalles

Luis Ventura - captura A la tarde - la reconciliación del año con Dalma Maradona.jpg

Acto seguido, el propio Ventura confirmó la charla. “Es cierto. Hablé con Dalma, pero me comprometí con ella a no hablar sobre ella nunca más hasta que nos juntemos. Un compromiso”, explicó el periodista de América sin dar detalles. Pero aseguró que hablaron "en muy buenos términos", y agregó sincero: "La verdad es que no me lo esperaba”.

Asimismo, el también conductor de Secretos Verdaderos agregó conciso: “Acordamos que va a haber un café en algún momento. Cuando alguno de los dos quiera llamar a la otra parte, nos convocaremos y hablaremos lo que tengamos que hablar”.

Cómo surgió la conversación entre Luis Ventura y Dalma Maradona que marcaría el fin de su enfrentamiento

Claro que a pesar de intentar mantener a resguardo los detalles puntuales de la charla con Dalma Maradona y quién tomó la iniciativa, minutos después Luis Ventura admitió que “En realidad fue como un juego de chats en el sentido... Al principio no creí que fuera ella porque no lo esperaba”.

Fue allí cuando aclaró que todo comenzó a partir de un mensaje que ella compartió en sus redes. “En esa andanada, yo tengo un par de personas que me rastrean el Instagram, entonces me mandan una copia y me dicen ‘ojo mirá esto’. Entonces, en lo que era la dirección me quedaba en claro quién era, pero hay que ver si es la persona que dice que es”, detalló Ventura.

En tanto, sobre el sabor que le quedó tras el acercamiento de la hija mayor de Diego Armando Maradona, Luis Ventura se sinceró: “Yo les creo a todos, escucho a todos. En el ida y vuelta el mensaje fue por qué he sido tan duro, por qué tengo esa obsesión. Yo ya se lo expliqué a Claudia en algún momento, yo no tengo ningún rencor hacia ella”.

“Lo que pasa es que cuando vos levantás un teléfono y del otro lado te cuelgan, no te atienden, o si lo hacen después van a la autoridad del medio donde estás trabajando para decir cosas, no es así. Si yo tengo información de que pasó esto, ¿por qué no la voy a dar?”, concluyó directo y frontal.