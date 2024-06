El sorpresivo anuncio de Santiago del Moro sobre el reingreso de Furia a Gran Hermano

En su Instagram, Santiago contó que la idea sería que Furia entre para casarse con Licha. El conductor preguntó a sus seguidores si estaban de acuerdo con esa iniciativa.

"Boda #Furicha. ¿Les gustaría?", escribió el presentado de Gran Hermano. El posteo se hizo viral en cuestión de segundos. Los furiosos apoyaron la propuesta, que entusiasma a Juliana.

La pregunta picante de Verónica Lozano a Furia sobre su violencia en Gran Hermano

Este martes, Verónica Lozano recibió en su programa, Cortá por Lozano, a Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano. La conductora fue picante al hablar de la violencia de la jugadora en el reality.

"Terminó el juego. Lo que viene va a ser divino, no tengo dudas. ¿Sentís que te fuiste al carajo en alguna situación?", indagó. "Dos o tres veces me fui al carajo.... A mí me llamaban al confesionario y me decía: 'Juli, bajá un poco'", admitió la estratega.

"¿En qué cosas te fusite al carajo?", insistió Verónica. "Hay momentos en los que, por estar tanto tiempo, te saturás. Soy una persona que exterioriza todo", explicó Juli.

En ese momento, la conductora notó que la invitada estaba esquivando su punto y remarcó: "Dale, ¿tanto te cuesta decir: 'me fui al carajo en tal situación'?".

Pese a la observación de Verónica Lozano, Furia se diferenció y fue contundente. "No siento que le tenga que pedir perdón a nadie .En la casa fue mucho más dura y estructurada. Tienen que entender que era un personaje. Yo genero humor, amor, odio, todas las sensaciones", cerró.