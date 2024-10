El sorpresivo mensaje de Roberto García Moritán a Pampita por el Día de la Madre

El exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires también le dedicó un mensaje a la madre de sus hijos mayores, Delfina y Santino. “¡Feliz día, Milagros Brito! Gracias por la madre espectacular que sos”, expresó.

Por último, Moritán subió un video de Pampita con syu hija Anda en una clase de danza clásica y sostuvo: "¡Feliz día, Pampita! Sos única como madre. Gracias".

Con este gesto, el empresario dejó en claro que su vínculo con Pampita es cordial y que prorizan el bienestar de la familia que formaron.

Roberto García Moritán_Día de la Madre.jpg

Roberto García Moritán_Día de la madre 2.jpg

Roberto García Moritán_Pampita_posteo_día de la madre.jpg

La impactante foto de Roberto García Moritán en una clínica de rehabilitación tras separarse de Pampita

Roberto García Moritán decidió internarse por voluntad propia en una clínica de rehabilitación en Entre Ríos después de su escandalosa separación de Pampita.

Se trata de un centro de vida saludable donde en su momento otros famosos asistieron como Diego Maradona y el cantante Chano Moreno Charpentier.

Lo cierto es que la periodista Majo Martino mostró desde las redes sociales la foto de Moritán en el interior del centro y compartiendo espacio con otras personas que se encuentran allí.

"Me cuentan que fue para desestresarse", precisó sobre el motivo de la internación del ex funcionario tras todo el torbellino mediático que generó su separación de Pampita.

Roberto García Moritán se separó de Pampita, madre de su hija Ana, en medio de un gran escándalo y que todo detonó cuando la modelo confirmó el final de la relación publicando en Instagram las últimas conversaciones con él vía WhatsApp e indicando que la fecha de su separación fue el 20 de septiembre.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, aclaró con firmeza la modelo.

Ante este panorama, Moritán decidió aislarse por un tiempo en Entre Ríos e instalarse en este centro de vida sana en busca de paz.