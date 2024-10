El verdadero motivo detrás de la internación de Roberto García Moritán en una clínica de rehabilitación

Embed

Al tiempo que explicó: “Me cuenta acá nuestro amigo y colega, Dani Ambrosino, que habló con Moritán, o sea que está con su teléfono, le preguntó por esta internación, y Roberto lo que le contesta es, ‘vine una semana a desconectar’”.

Por último, De Brito confió que “Ambrosino le preguntó, ‘¿es voluntario, lo hiciste por una cuestión anímica después de todo lo que pasó, o solamente es para desconectar del todo?’. Y Moritán, escueto, le contestó, ‘exacto’”.

Roberto Moritán internado en una clínica en Entre Ríos - captura LAM.jpg

Se conoció cómo fue el encuentro secreto de Pampita con Moritán en el cumpleaños de Benicio Vicuña

A poco de haberse confirmado su separación, Pampita y Roberto García Moritán volvieron a verse cara a cara. El encuentro se dio en el cumpleaños de Benicio, el hijo de la modelo y el galán chileno Benjamín Vicuña.

En Socios del espectáculo, la periodista Paula Varela dio detalles de la presencia del empresario en el aniversario del pequeño. "Sí, estuvo Roberto", contó la panelista en el ciclo de El Trece.

"Pasó un ratito a saludar al nene de Pampita. Obviamente que estaba (Benjamín) Vicuña, porque es el papá de la criatura, así que sí, en un momento estuvieron juntos", sostuvo.

Paula Varela indicó que la modelo no quería que se sepa que Roberto estuvo en el cumpleaños. “Hay una foto de ella con Vicuña, todos en familia. No hay fotos posadas con Roberto García Moritán. No era la idea que se filtre que estuvo", acotó.

Al finalizar, la panelista señaló que fue un encuentro cálido y reinó la paz. "Yo pregunté si hubo algún momento de tensión o algo, me dijeron que no, porque obviamente era un cumpleaños infantil y había tantos chicos dando vueltas. Estaban todos los hermanitos. Estaba Anita, por supuesto, que es la hija de Roberto y Carolina. También fueron Amancio y Magnolia. Sí, pasaron todos, porque son hermanitos los chicos. Y (Roberto) pasó a saludar...”, cerró.