El sugestivo aviso de Santiago del Moro que encendió la previa de Gran Hermano 2026: "Prepárense"

Así las cosas, por estas horas Santiago del Moro compartió a través de sus Instagram Stories una imagen del estudio televisivo en plena remodelación de cara al ansiado debut, y debajo escribió: “Cuenta regresiva iniciada. Preparando la nave”, generando misterio y suspenso.

En tanto, sobre otra fotografía del enorme ojo identificatorio de la competencia y que es la base de la escenografía, el conductor sumó "#GranHermano Generación dorada, Febrero 2026", y lanzó: "Prepárense", a modo de contundente advertencia sobre las novedades que tendrá esta nueva edición del reality más famoso de la televisión mundial.

Santiago del Moro (1)

Cuál fue la polémica confesión de Santiago del Moro sobre una participante puntual de Gran Hermano

A mediados de diciembre, Santiago del Moro despejó una de las grandes incógnitas que tenían en vilo a los fanáticos del reality más exitoso de la televisión argentina. El conductor confirmó oficialmente que Gran Hermano: Generación Dorada desembarcará en la pantalla de Telefe el próximo 2 de febrero de 2026, marcando el regreso del ciclo que, edición tras edición, logra instalarse en el centro de la conversación mediática.

La casa más famosa del país volverá a encender sus luces y, como antesala, Del Moro brindó detalles clave sobre lo que se viene en diálogo con A la Barbarossa.

Durante la entrevista, el presentador dejó en claro que se trata de una temporada que no surgió de manera improvisada, sino que lleva varios meses de planificación. “Hace cuatros, cinco meses estamos preparando la nueva temporada. Lo llamamos ‘generación dorada’ porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra, y esta vez tiene la potestad de invitar personas a participar”, explicó, destacando el peso histórico que tendrá esta entrega.

En ese sentido, Santiago Del Moro remarcó que el espíritu del programa se mantiene intacto y que uno de los grandes pilares de Gran Hermano seguirá siendo la igualdad absoluta dentro del juego. “Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales”, señaló el conductor, subrayando que el encierro borra cualquier tipo de privilegio previo.

Embed

Además, el animador adelantó que esta edición no será una más y que habrá cambios que impactarán directamente en la dinámica cotidiana de los participantes. Según contó, la casa sufrirá modificaciones pensadas para alterar la convivencia y potenciar los conflictos. “Va a haber más participantes, va a ser una edición más picante”, anticipó, generando expectativa entre los seguidores del formato.

Por último, Del Moro se refirió a uno de los temas que más curiosidad despierta en el público: la posible participación de figuras conocidas. Si bien reconoció que es una posibilidad que siempre genera ruido, fue cauto y evitó dar nombres propios. “Aún no hay confirmado”, aclaró, dejando la puerta abierta a futuras sorpresas pero sin alimentar rumores.

Pero la entrevista no terminó ahí. Cuando todo parecía centrarse en los aspectos técnicos y conceptuales de la nueva temporada de Gran Hermano, Santiago del Moro sorprendió al hacer una confesión inesperada que rápidamente generó repercusión. El conductor admitió que, en una edición anterior, llegó a involucrarse emocionalmente con una de las participantes más fuertes y queridas del ciclo: Juliana “Furia” Scaglione, una figura que marcó al público y dejó huella dentro de la casa.

La revelación se dio durante una charla distendida con Analía Franchin, quien lo entrevistó directamente desde el casting del reality. Sin rodeos y fiel a su estilo frontal, la panelista lo puso contra las cuerdas con una pregunta que no pasó desapercibida: “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con un participante? O sea, ¿que te dolió que saliera?”. El interrogante generó sorpresa, pero Del Moro no esquivó el tema.

Santiago del Moro Furia

Lejos de mostrarse incómodo, el conductor afirmó con sinceridad que sí existió ese vínculo especial y no dudó en mencionar a la jugadora. “Sí, con Furia. Me imaginé saliendo de la mano con ella de la casa. Y no se dio. Ganó Bauti (Mascia), en buena ley ganó, pero la tengo en un lugar especial de mi corazón”, confesó, dejando en claro que, más allá del resultado del juego, hubo una conexión emocional que lo atravesó como espectador privilegiado del reality.

Sus palabras no solo sorprendieron por la franqueza, sino también porque expusieron el costado más humano de quien suele mantenerse al margen de lo que ocurre dentro de la casa. La mención a Bautista Mascia como ganador fue acompañada de un reconocimiento claro, aunque sin ocultar el cariño que desarrolló por Furia durante su paso por el programa.

Sin embargo, Franchin no se conformó con esa confesión y decidió ir un paso más allá. Con picardía, lanzó una segunda pregunta que siempre genera polémica entre los seguidores del formato: “¿Alguna vez votaste?”. La consulta apuntaba directamente a una de las reglas no escritas del rol del conductor dentro del juego.

Otra vez, Del Moro optó por la honestidad absoluta y marcó límites claros. “No, eso no. Mis hijas sí”, respondió, despejando cualquier tipo de sospecha sobre su intervención directa en el destino de los participantes.

Así, entre risas, confesiones inesperadas y respuestas sin filtro, el conductor dejó una vez más en evidencia que, aunque su rol exige neutralidad, Gran Hermano también logra atravesarlo desde lo emocional, incluso a él.