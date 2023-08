El sugestivo gesto de Julieta Poggio que desató versiones de romance con Rusherking

Julieta Poggio likeó a Rusherking - IG.jpg

Lo cierto es que pasados unos cuatro meses de aquel episodio, tal parece que Poggio ahora sí estaría intentando un acercamiento con el joven trapero santiagueño, dado que volvió a seguirlo en redes tras darle unfollow luego de aquellos comentarios incómodos en aquel momento.

Así, fue Pochi de Gossipeame quien mandó al frente a Julieta Poggio likeando a Rusherking a través de sus historias virtuales al percatarse del gesto de la modelo para con el cantante urbano, a poco de que hubiese reconocido que le parecía lindo. "Me mandan este like... No me quemeee! Igual banco un Rusher/Juli Poggio" confió pícara la instagramer.

Julieta Poggio likeó a Rusherking IG 1.jpg

Julieta Poggio dio una dura versión sobre la relación de Daniela Celis y Thiago en medio del embarazo

Hace unos días Daniela Celis confirmó que está embarazada de gemelos, y que por supuesto el padre de los bebés en camino no es otro que Thiago Medina, a quien conoció dentro de Gran Hermano 2022, pero de quien estaría separada. Ante esta noticia, su amiga Julieta Poggio reveló cuál es la realidad sobre el tema.

Consultada por Intrusos (América TV) sobre la separación de los chicos, Poggio contó sincera y casi sin darse cuenta: “Creo que no están viviendo juntos, pero sé que van a ser re buenos papás los dos”. Así como también aseguró que estará junto a su amiga durante todo el embarazo de Pestañela porque siempre soñó con ser tía.

Daniela Celiz Thiago Medina Julieta Poggio.jpeg

En tanto, ante la repregunta de Alejandro Guatti sobre la crisis del chico de González Catán y la morocha, Juli fue extremadamente sincera. “¿Creés que se van a reconciliar en ese proceso?”, quiso saber el periodista del programa de Flor de la V, frente a lo cual Poggio deslizó sin dudar ni un instante: “No, no creo. Pero sí es lindo que estén acompañándose”.

Asimismo, otro de los sincericidios de Juli sobre sobre sus amigos tuvo que ver con la confirmación del embarazo, del que circulaban rumores desde hacía varias semanas pero Daniela evadía cualquier tipo de respuesta. "¡Yo ya lo sabía, obvio!", disparó la protagonista de Coqueluche confirmando también que la gestación ya tiene, cuanto menos, un trimestre.