El supuesto hijo no reconocido de Beatriz Salomón rompió el silencio: "Tengo pruebas"

"Mas que una sospecha, es casi una certeza. Esto es una lucha mía de toda la vida. Siempre se habló del tema, pero yo vengo de una familia muy estructurada, muy cerrada, de ascendencia árabe... turcos, muy estricta. Fue un matriarcado mi familia. Mi supuesta madre era la que manejaba todo", comenzó expresando el hombre que hoy promedia los 50 años.

Guillermo Salomón - Beatriz nunca me negó que fuera su hijo - captura Entrometidos.jpg

Al tiempo que continuó contando que dentro de la familia el tema no era ajeno. "Llegaban versiones y yo trataba de averiguar la verdad, pero siempre se evadían... Pero con el correr del tiempo, empecé a recibir más información y empecé a averiguar un poco y llegué a resultados", afirmó.

Asimismo, frente a la consulta de Carlos Monti sobre si llegó a preguntárselo a la propia Beatriz, Guillermo confirmó que pudo hablar del tema con ella. "Llegué a preguntárselo varias veces. Nunca me lo negó. Se lo pregunté incluso un par de días antes de que falleciera cuando la llevé a hacer análisis de sangre y ya estaba en silla de ruedas", confió.

Y relató que luego del análisis fueron a desayunar y sacaron el tema. Así, cuando le consultó cara a cara, Beatriz sólo le dijo "Ay Guillo, siempre hablan pavadas. No les hagas caso", si bien la notó nerviosa frente a la pregunta y remarcó que la vio "como que no sabía qué responder, qué decir".

Por qué Guillermo asegura ser el hijo no reconocido de Beatriz Salomón y no su hermano

Pero claro que eso no fue todo. Porque Guillermo, el hipotético hijo no reconocido de Beatriz Salomón, dijo estar tranquilo con él mismo, si bien lo que pretende es conocer la verdad.

"Lo importante es que yo he logrado perdonarme a mí y perdonar a mi familia. Porque amo a mi familia, la amo a Beatriz esté donde esté. Y haya sido la razón por la cual se llegó hasta acá, yo lo único que quiero es saber mi identidad, mi filiación", dejó en claro quien creció como el hermano menor de la vedette que supo brillar junto a Alberto Olmedo en teatro y televisión.

"Tengo muchas pruebas. Esto es una lucha mía, muy interna, muy íntima", remarcó además Guillermo así como descartó que su padre fuera el marido mendocino que Beatriz tuvo en su juventud y del que nunca quiso que se supiera nada.

Guillermo Salomón y Beatriz Salomón - captura Entrometidos.jpg

Sobre qué lo hizo sospechar que era el hijo y no el hermano de la vedette, el menor de los Salomón confió: "Siempre se comentó en el círculo íntimo y privado de la familia, y cuando preguntaba nadie me contestaba nada y saltaba mi teórica madre diciendo 'de esto no se habla más'".

Y por último, Guillermo Salomón reveló que nunca vio una fotografía de su supuesta madre embarazada de él. En tanto, sobre lo que le ha dicho Daniel, el hermano que queda vivo y que es siete años mayor que él, confió que le dijo que "no recuerda haber visto embarazada" de él a su supuesta madre.