El tarot predijo quién se va de Gran Hermano 2023 este martes: ¿Furia o El Chino?

“Pero hay que seguir votando a full, porque va y viene. Y en algun punto la produ hace lo que quiere. Seamos positivos . No se concentren en cartas ahora, hay que votar y apoyar a las unis con retos. Lo concreto”, señala la publicación.

Cabe aclarar que esta predicción se realiza a modo de simulación y no es un indicador real de lo que ocurrirá en el programa, ya que los únicos votos válidos son los que se efectúan de manera oficial.

Gran Hermano

El repudiable comentario de Furia en Gran Hermano que estigmatiza a las personas con HIV

La semana pasada Furia entró en cólera con la visita de Marisol a la casa de Gran Hermano. La estratega disparó fuerte contra la novia del Chino porque sintió que la miró de mala manera.

"Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio a la gente falsa, me enferme", expresó.

Más tarde, en una charla con Emma VIch, Juliana siguió manifestándose contra Marisol y, en un momento de enojo, lanzó un comentario estigmatizante hacia las personas que viven con HIV.

"Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta. Sé que no podías hablarme, pero me di cuenta sola porque básicamente me di cuenta cómo te trataba", comenzó diciendo la estratega.

"A mí no me podía ni ver... ¿Saben lo que se siente cuando alguien te tiene envidia y bronca? Básicamente conectó con toda la casa y conmigo no. ¿yo qué tengo? ¿Tengo HIV, tengo olor a mierda, qué onda?", completó.

Por último, Furia arremetió contra Martín. "Es una vergüenza. No es por egocéntrica. Boluda, yo trato re bien a Martín.... tomemos unos mates. Eso que pasó, me hizo ver cómo es Martín hoy en día", remató.