El tenso cruce entre el papá de Juli Castro y el jurado del Bailando 2023: "Se puede defender sola"

Frente a su comentario, la primera en salir al cruce fue Pampita, que hizo un análisis acerca de las familias de los participantes. “Yo siento que todos los padres ahora son periféricos de los participantes y van de programa en programa opinando de los participantes. Imagínate si mis familiares salieran a hablar de lo pienso acá en la pista, la que participa es ella”, soltó.

Jurado de Bailando

"Lamento mucho que te moleste, pero bueno...", sostuvo el papá de Juli y la modelo retrucó: “No me molesta y no me influye en nada, si me molestara no la salvo más. Van cuatro ritmos que la salvo”. "Yo no digo que a vos te moleste Juli, digo que si te molesta que opinemos, no puedo hacer nada, opino con respeto yo", siguió el hombre.

En eso, intervino Marcelo Polino y desde su silla opinó: "Me parece que le bajas el precio a tu hija opinando, ella se puede defender y hablar sola. Sino es como que ella sola no puede”. “Si vamos a hablar de bajar el precio, vos Marcelo le dijiste burra el otro día, a mi no me gustó”, sentenció el productor.

“Bueno, porque no sabía quién soy yo. Soy casi un prócer de la televisión querido. Si trabaja en la televisión tiene que saber quienes son las figuras estelares de este país", cerró el cuarto jurado.

Embed

Juli Castro apuntó contra Charlotte Caniggia y la sentenció después de que la ninguneara: "Inventó..."

En el Bailando 2023 (América TV), hubo sentencia todos contra todos y Juli Castro votó a Charlotte Caniggia después de que la ninguneara. La hija de Mariana Nannis, en tanto, decidió cambiar su voto y se la devolvió a la hija de Momi Giardina sentenciándola.

"Primera vez que tengo un par de razones. El voto es para Charlotte. Yo la amaba, se me cayó una ídola. Entró a bardear a todos. Tampoco se sabe mi nombre. Nos conocemos hace bastante ya. Hay que saberse los nombres de los compañeros. 'La hija de, la hija de', eso era para Fernanda Sosa que en el segundo programa no se sabía mi nombre", argumentó la bailarina.

Y agregó: "Yo soy muy amiga de Juli Poggio, desde los 14 años, y habló muy mal e inventó cosas que no son ciertas. Así que la voto por eso".

Embed

Cuando le tocó sentenciar a Charlotte, la influencer expresó: "Tenía pensado votar a otra persona, porque había dicho algo feo de mí, tenía ganas de venir a pelearla. Pero ahora voy a votar a la querida Juli". "Ah, que la acaba de votar recién", lanzó el conductor Marcelo Tinelli.

"Es buena piba, no la conozco, porque hablé 'hola, cómo estás, chau'. Pero la voto porque me parece un poquito aburrida", disparó Charlotte. Acto seguido, el presentador le preguntó a quién iba a votar antes de cambiar de opinión. Y ella le respondió: "Me lo guardo mejor. Al pedo. Espero hacer más enemigos".