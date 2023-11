Romina Uhrig le respondió a Charlotte Caniggia tras su dura crítica en el Bailando 2023: "Tiene razón"

Luego de los dichos de Charlotte, la ex Gran Hermano le respondió: "Me encantan las papas, me las como". Y agregó: "Tiene razón, odio mi voz. Tengo dos kilos de papas en la boca. No me gusta escucharme".

"Me enteré de lo que pasó porque mis fans que me empezaron a escribir y me avisaron. Me han dicho cosas peores que lo de la papa en la boca, eso es una caricia al alma", dijo Romina quitándole seriedad al asunto.

Charlotte Caniggia no se guardó nada y destrozó a Yanina Latorre en el Bailando 2023: "Es una mafiosa"

Charlotte Caniggia se caracteriza por ser espontánea y no tener filtro. Es así que este miércoles, en el Bailando 2023 (América TV), la participante prendió el ventilador y le tiró con todo al resto de los concursantes.

El conductor del ciclo, Marcelo Tinelli, le fue preguntando a la hermana de Alex Caniggia por las diferentes figuras del certamen y ella fue dando su parecer. Cuando fue el turno de Lola Latorre, la joven opinó: "Bueno, hay que quererla por la mamá".

"La mamá es una con...", disparó Charlotte. "Es una mafiosa", agregó. "Perdón, perdón, ¿cómo mafiosa? Es amiga Yanina", intervino Tinelli. Ahí, la influcer hizo una comparación: "Es como meterte con More Rial".

"¡No! Pero cómo, ¿qué tiene que ver More Rial acá?", le preguntó el conductor. "No, pero tenemos que ser amigas, la amamos a Lola, divina", ironizó Charlotte.

"Es amiga, muy amiga, Diego y Yanina son amigos", expresó Tinelli. "Qué amigas raras tenés vos", le respondió sin pelos en la lengua.