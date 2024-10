El terminante consejo de Susana Giménez a Pampita por las infidelidades de Moritán

Así, tras evitar hablar de su entrevista con Wanda Nara y su teórica separación de Mauro Icardi y de tildar de disparate una supuesta relación sentimental con su nuevo susano, el ex GH Licha Navarro, fue consultada por la actual situación de Pampita, quien atraviesa una nueva separación escandalosa.

“¿Cómo viste todo lo que pasó con Pampita, la separación?”, fue la consulta del cronista de Intrusos (América TV) y que reprodujo LAM. Y si bien en un primer momento Susana intentó ser políticamente correcta al deslizar “No vi nada, no sé nada, no me meto”, pero al insistir la prensa comparando a Moritán con Huberto Roviralta, la diva dijo lo suyo.

“Bueno, ¿Cuántos nos hemos divorciado?”, lanzó incómoda y luego de que otro cronista le contase que "Mirtha Legrand le recomendó que no regrese con Moritán”, Susana Giménez sentó posición y sentenció al igual que su colega: “No tiene que volver, por supuesto”. Así, para ratificar sus declaraciones, la prensa repreguntó si le recomienda lo mismo que Chiquita Legrand, a lo que la conductora reafirmó: “Por supuesto, ya viví eso. No tiene que volver”.

“¿Cómo viste los rumores? Se habla de infidelidad y de corrupción también”, siguieron preguntándole. Pero allí, Susana deslizó algo incómoda: “Corrupción creo que no, no sé, no sé. De infidelidad puede ser, pero corrupción no”, antes de retirarse del lugar.

pampita roberto garcia moritan.jpg

La sorpresiva reacción de Nicole Neumann al hablar de la traición de Roberto García Moritán a Pampita

Nicole Neumann habló con Intrusos luego de las grabaciones de Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka en El Trece. La modelo contó que estuvo en el jurado del ciclo junto a Pampita y destacó el profesionalismo de su colega, que está atravesando el dolor por su separación de Roberto García Moritán.

La diosa de las pasarelas mencionó que es notable la entereza de Carolina tras la ruptura. "La vi bien. Profesional. Haciendo su trabajo", señaló.

Cuando le preguntaron por la separación en concreto, Nicole evitó profundizar. "No me meto. No hablo de mi vida privada menos me voy a meter en las de otros", remarcó.

La rubia reconoció que lo que está atravesando Pampita "es algo feo" y espera que pronto pueda dar vuelta la página. "Me conmueve lo que está pasando Pampita. Es feo que alguien la pase mal, más con un tema familiar y cosas que duelen", opinó.

Por último, cuando le consultaron por las infidelidades de Roberto García Moritán que habrían provocado el fin del vínculo, Nicole fue tajante. "Es muy difícil. Hay que estar ahí en el momento", sentenció.