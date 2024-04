Julieta Poggio tiró un furioso palito contra Coti Romero antes de su ingreso a Gran Hermano

"Siento que en este GH poco se habló de lealtad y amistad hasta esta ruptura entre ustedes. Era más o menos como una palabra. Solo importaba el juego. Y realmente hay que estar ahí para saber lo que es que una amiga te suelte la mano y todo lo que vos viviste", disparó la actriz en clara referencia a Coti.

Cabe recordar que en la edición anterior, Julieta y Coti eran aliadas hasta que la exparticipante del Bailando decidió traicionarla y nominarla cuando había pactado lo contrario.

Nancy Pazos apuntó contra la producción de Gran Hermano tras la eliminación de Catalina

La última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) se vivió como una verdadera final y el mano a mano entre Furia y Catalina tuvo expectante a todo un país. Luego de conocerse la decisión final muchos expresaron su indagación e incluso acusaron a la producción de haber arreglado los porcentajes.

En las redes sociales se habló de todo tipo de arreglos, y la indignación llegó hasta algunas figuras de la tele. Una de ellas, fue Nancy Pazos, que volvió a apuntar contra los productores de reality y dejó bien clara su postura frente a la salida de Catalina.

"Tenía que irse Furia y la tenía que volver a entrar la producción. La ayudó bastante la producción, hay que decir. 24 horas más era demasiado", opinó en A la Barbarossa en referencia a la decisión del programa de extender la gala hasta lunes.

Además, critico a Furia por su actitudes y sentenció: "Lo vine diciendo hasta ahora y en eso no voy a cambiar. Yo entiendo que la gente lo votó y está perfecto. Espero que sean muchos los que lo hayan votado porque sentían que si Furia no estaba, no era tan divertida la casa"

"Lo que representa Furia, para mí, realmente es horrible. Es parte de lo peor de la sociedad. Es una persona que representa lo más violento que puede tener alguien. Después podemos explicar el por qué. Sigo diciendo lo mismo por más que hoy haya súper ganado", aseguró.