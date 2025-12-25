El Polaco contó que estuvo a segundos de morir y un mensaje de su mamá lo cambió todo
El cantante abrió su corazón en una entrevista con Ángel de Brito y relató con crudeza una experiencia límite que todavía hoy lo estremece al recordarla. Qué le pasó.
25 dic 2025, 08:03
El Polaco estuvo a segundos de morir y un mensaje de su mamá lo cambió todo
El Polaco dejó a todos helados al revelar que estuvo literalmente al borde de la muerte en un episodio que podría haber terminado en tragedia. El cantante abrió su corazón en una entrevista con Ángel de Brito y relató, con crudeza y emoción, una experiencia límite que todavía hoy lo estremece al recordarla.
Conmovido, el artista comenzó su relato con una frase contundente: “Te lo juro por mis hijas”. Según contó, todo ocurrió en un momento de profundo cansancio, cuando todavía no existía la hiperconectividad actual y las distracciones al volante podían ser fatales. Mientras viajaba, estuvo a segundos de protagonizar un choque frontal que hubiera sido mortal.
“Si yo no pegaba el volantazo, estaría muerto”, aseguró sin vueltas, dejando en claro la gravedad de la situación. Para El Polaco, esa reacción instintiva no fue casualidad, sino la primera señal de que algo más estaba interviniendo para salvarle la vida.
Sin embargo, lo más impactante llegó horas después. A las cinco de la mañana, recibió un mensaje inesperado de su mamá, quien, según remarcó, nunca solía escribirle. “Hijo, los ángeles de Dios acampan alrededor tuyo”, decía el texto que terminó de paralizarlo por completo.
El cantante confesó que todavía hoy siente escalofríos al recordar ese mensaje. Para él, no fue una simple coincidencia, sino una señal clara y poderosa que le dio sentido a lo que había vivido horas antes. La frase, cargada de fe y protección, marcó un antes y un después en su vida.
Con el paso del tiempo, El Polaco entendió ese episodio como un verdadero punto de inflexión personal. No solo fortaleció el vínculo con su madre, sino que también lo llevó a reflexionar profundamente sobre el destino, la vida y las segundas oportunidades.
Qué pasó en el recital de El Polaco en San Isidro y por qué estalló el enojo del público
El recital de El Polaco en San Isidro terminó en escándalo luego de que decenas de asistentes manifestaran su bronca por la impuntualidad extrema del cantante y la escasa duración del show, dos factores que desataron el enojo generalizado del público que colmó el lugar durante la madrugada del pasado sábado.
La situación fue expuesta por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró haber recibido “cataratas de mensajes” de personas que estuvieron presentes en el evento. Según detalló, el recital estaba anunciado para la 1.30, pero El Polaco recién subió al escenario pasadas las 3.30, cuando la paciencia de los fans ya estaba completamente agotada. “El lugar estaba estallado de gente y las horas pasaban sin explicaciones. Muchos empezaron a decir que todo era una mentira”, relató el periodista.
Para colmo, una vez iniciado el show, varios asistentes aseguraron que la presentación fue mucho más corta de lo esperado, lo que terminó de encender la furia. Las redes sociales se llenaron de quejas, reclamos y mensajes de decepción, dejando al cantante nuevamente envuelto en una polémica que sacudió a sus seguidores.