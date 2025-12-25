El Polaco contó que estuvo a segundos de morir y un mensaje de su mamá lo cambió todo

El cantante confesó que todavía hoy siente escalofríos al recordar ese mensaje. Para él, no fue una simple coincidencia, sino una señal clara y poderosa que le dio sentido a lo que había vivido horas antes. La frase, cargada de fe y protección, marcó un antes y un después en su vida.

Con el paso del tiempo, El Polaco entendió ese episodio como un verdadero punto de inflexión personal. No solo fortaleció el vínculo con su madre, sino que también lo llevó a reflexionar profundamente sobre el destino, la vida y las segundas oportunidades.





Qué pasó en el recital de El Polaco en San Isidro y por qué estalló el enojo del público

El recital de El Polaco en San Isidro terminó en escándalo luego de que decenas de asistentes manifestaran su bronca por la impuntualidad extrema del cantante y la escasa duración del show, dos factores que desataron el enojo generalizado del público que colmó el lugar durante la madrugada del pasado sábado.

La situación fue expuesta por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde aseguró haber recibido “cataratas de mensajes” de personas que estuvieron presentes en el evento. Según detalló, el recital estaba anunciado para la 1.30, pero El Polaco recién subió al escenario pasadas las 3.30, cuando la paciencia de los fans ya estaba completamente agotada. “El lugar estaba estallado de gente y las horas pasaban sin explicaciones. Muchos empezaron a decir que todo era una mentira”, relató el periodista.

Para colmo, una vez iniciado el show, varios asistentes aseguraron que la presentación fue mucho más corta de lo esperado, lo que terminó de encender la furia. Las redes sociales se llenaron de quejas, reclamos y mensajes de decepción, dejando al cantante nuevamente envuelto en una polémica que sacudió a sus seguidores.