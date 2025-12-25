La polémica maniobra de Wanda Nara contra Mauro Icardi al entregar a sus hijas: “Fue a propósito”

Embed

Claro que en ese momento, la mediática puso en marcha su plan maestro para mojarle la oreja, una vez más, al padre de sus hijas dejando nada menos que a Martín Migueles -su nuevo novio- a cargo de entregarle las nenas a Mauro.

Así lo reveló Karina Iavícoli este miércoles en Intrusos (América TV), detallando la picante actitud de la mediática al explicar que “quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles”. Claro que ante la sorpresa, su compañera Paula Varela deslizó que “se lo hizo a propósito Wanda", y disparó indignada que ese movimiento de Nara fue "tremendo”, mientras que Karina dedujo que Icardi y Migueles “tendrán que haberse saludado en algún momento”.

Ante semejante revelación, Marcela Tauro también se sorprendió asegurando no poder creerlo mientras Adrián Pallares recordó que tiempo atrás “Mauro había presentado un recurso diciendo que no le gustaba que Migueles tocara a las nenas. Como padre de las chicas dijo ‘no me gusta’”.

“Ella se tenía que ir a grabar MasterChef, pero mirá qué justo pedirle al chongo, novio, amante lo que sea…”, continuó analizando Varela. Al tiempo que Marcela Tauro sentenció: “A mí me parece que es buena madre, pero tanto meter un chongo en su casa todo el tiempo… porque ya metió a L-Gante y ahora a éste”.

Wanda Nara, Martín Migueles y Mauro Icardi

Cuál fue el gesto cómplice de Martín Migueles con los hijos de Wanda Nara que no pasó desapercibido

Wanda Nara armó las valijas y el martes voló rumbo a Punta del Este para celebrar las fiestas rodeada de su círculo íntimo. La conductora de MasterChef Celebrity volvió a apostar por el exclusivo balneario uruguayo para pasar la Nochebuena, esta vez acompañada por sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto, nacidos de su relación con Maxi López. Al grupo se sumaron su actual pareja, Martín Migueles, su hermana Zaira junto a sus hijos, su madre Nora Colosimo con su novio Rafael Stancanelli y su padre, Andrés, conformando una celebración numerosa y familiar.

Sin embargo, la escena no fue del todo completa. Francesca e Isabella, las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi, permanecieron en la Argentina. Las niñas pasaron las fiestas junto a su papá y la China Suárez, luego de que una resolución judicial habilitara al futbolista a compartir estas fechas especiales con ellas.

En medio de su estadía en Uruguay, Wanda volvió a marcar presencia en redes sociales y compartió una imagen en sus historias de Instagram que no pasó inadvertida. En la foto se observa a Martín Migueles junto a los tres hijos varones de la empresaria, todos relajados y cómplices, concentrados en un celular mientras uno de los chicos sostiene una pelota de fútbol. Aunque se trata de una postal cotidiana, muchos interpretaron la escena como una muestra clara del vínculo que Migueles habría construido con los chicos y de su integración en la vida familiar de Wanda.

migueles con los chicos de Wanda

La imagen no solo refleja cercanía y confianza, sino que también instala inevitablemente comparaciones con las figuras paternas que atraviesan la historia personal de la mediática: Mauro Icardi y Maxi López. En ese cruce de roles y sensibilidades, cada gesto cobra una lectura especial.

Cabe recordar que meses atrás la relación entre Wanda y Migueles quedó envuelta en una polémica que escaló rápidamente. En septiembre, la empresaria había publicado un video en el que se veía a su pareja acariciando la cabeza de una de las hijas que tuvo con Icardi mientras la niña dormía en un sillón. Ese registro generó un fuerte malestar en el delantero del Galatasaray.

Según trascendió en ese momento, Icardi consideró inapropiada la situación y decidió recurrir a la Justicia. El futbolista habría solicitado una medida para restringir el contacto de Migueles con las menores, con el objetivo de evitar que se repitan episodios similares.

En contraposición, Maxi López se mostró públicamente a favor de la nueva pareja de Wanda. El exfutbolista respaldó a Migueles y expresó: "Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos, lo que significa que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos". Una declaración que volvió a tomar relevancia tras la reciente postal familiar desde Punta del Este.