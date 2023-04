El testigo clave que podría dar un giro en la causa contra Jey Mammon

"Lucas dice que lo conocí cuando tenía 14 años. Yo lo conocí cuando tenía 16 en una fiesta, que fue en el año 2009. Y hay manera de comprobarlo porque hay testigos y videos", señaló.

Jey indicó que, en aquella fiesta, el joven estaba acompañado por dos personas, una de ellas se contactó con él luego del revuelo que se generó en los medios en los últimos días: "Hay un chico que con su hermana fue a esta fiesta con Lucas. Ese chico que fue con él, me mandó un mensaje hace dos días y me puso: 'no puedo creer lo que te está haciendo'".

"No solo eso. Después hablamos por teléfonoy me dice: 'Te tengo que contar algo. Antes de hacer su denuncia, me escribió por Instagram y me preguntó: ¿te acordás cuando yo tenía 14 años y yo estaba con Jey?'. Esta persona le respondió: 'No es así lo que me estás diciendo'. Y Lucas lo bloqueó", cerró el humorista.

jey mammon con jorge rial.jfif

Jey Mammon quebró en llanto, en medio de su descargo tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Me están asesinando en la televisión"

En una entrevista a fondo con Jorge Rial, Jey Mammon habló por primera vez en un programa sobre la denuncia de Lucas Benvenuto, el joven que salió con él cuando era menor de edad.

En el inicio del reportaje, el humorista y conductor desmintió a Lucas, que afirma haber comenzado a salir con él cuando tenía 14 años. "En la denuncia que él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí; yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, en la cama está vestido, a la mañana siguiente aparece desnudo. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad. Primero y principal, a Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años".

Luego, Jey se muestra sumamente consternado por el revuelo mediático que el caso despertó en los medios. "A mí me están denunciando de algo tremendo, me están cancelando por algo tremendo y eso es lo que me está matando. Me están asesinando 24/7 en la televisión con la excusa de cuántos años tenía”, asegura, con lágrimas en los ojos.

“Para los que dicen: ‘Lo que más le importa es la opinión pública y no la Justicia’. No. A mí me importa decir las cosas cómo fueron y cómo son. Por eso vuelvo una vez más a lo mismo y que quede claro: yo no violé, no abusé, no drogué, no engañé, yo no recibí a alguien que me entregaron, a un nene de 14 años. No pasó, no pasó”, continuó.

Al finalizar, el humorista habló de su futuro profesional. "Dijeron que Telefe me eyectó y no seguir fue de común acuerdo. Yo no fui a La Peña porque no estoy de ánimo. Tengo un vinculo con el canal. Estoy trabajando ahí y fue de común acuerdo no ir al programa. No estar ahí, por el momento y no sé qué va a suceder", concluyó.