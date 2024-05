El tierno gesto de Gianinna Maradona con Dieguito Fernando: "Hasta en los peores momentos"

Y reveló: “Su descargo en el psicólogo es el tema del juicio de su papá, y lo que le cuesta ser Maradona, porque es chiquito”. “Él no tiene vida de nene, o sea no puede ir a jugar a una cancha como los demás nenes, no puede estar en la bicicleta como los demás nenes, porque la gente lo para, y como es tan parecido a Diego lo identifican”, explicó.

Por otro lado, se refirió a la relación de Dieguito con Gianinna. “Habla con Gianinna, lo llama”, aseguró Baudry en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Acto seguido, remarcó sobre la ejemplar actitud de Gianinna: “Lo llama hasta en los momentos de máxima pelea familiares internas, que no tenían nada que ver con plata, como en toda familia. Lo que pasa es que con los Maradona sale afuera”.

Sin embargo, el vínculo con Dalma es distinto. “Con Dalma no tiene relación, pero no tiene por qué tenerla. Son etapas de la vida que se dan solas. Cuando Dieguito tenga 15, que Verónica ya no esté y ya no esté representándolo, se van a comunicar solos. Son temas familiares”, cerró el abogado.

Rocío Oliva, cansada de las acusaciones de Verónica Ojeda, contó su verdad: "Diego estaba..."

Se sabe que Rocío Oliva y Verónica Ojeda nunca se llevaron bien y en el medio quedó la figura de Diego Maradona. Lo cierto es que en una nota con el ciclo Intrusos, América Tv, la última pareja del astro del fútbol se refirió a la mamá de Dieguito Fernando y el tirante vínculo que mantienen hace años.

"Ella no me nombra, por algo será. Nunca tuvimos relación y nunca nos llevamos bien. Lo único que sé es que esto es una rueda en la que todos nos echamos la culpa entre todos pero la realidad es que la última vez que hablé con Diego, antes de su cumpleaños, me dijeron que lo llame antes de las 12 porque después iba Verónica y no me iban a poder pasar la comunicación", indicó la periodista deportiva.

En este contexto, Rocío Oliva dejó claro que era Diego Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, el único que decidía a quién atender y a quien no y que ella no tenía incidencia en eso en los años que estuvieron juntos.

"Yo jamás hice nada, todo lo definía él. Nosotras (por Ojeda) nunca tuvimos relación porque no nos llevamos bien jamás, pero de mi parte celos no hubo porque Diego estaba conmigo. Jamás impedí un llamado", explicó la última novia del Diez.

Además, Rocío señaló que del entorno de Maradona sólo mantiene comunicación con las hermanas de Diez y con algunos de sus hijos: "Pero es un intercambio de mensajes en algún cumpleaños, nos pasamos fotos y nada más", puntualizó.