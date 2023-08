El tierno video de Daniela Celis después de anunciar su embarazo

Daniela Celis confirmó en las últimas horas su embarazo de Thiago Medina y reveló que espera gemelos. “Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció la ex Gran Hermano en el programa de streaming Fuera de joda.