La reacción de la hermana de Thiago Medina al enterarse en vivo del embarazo de Daniela Celis

Al comenzar el llamado, el conductor le preguntó su reacción ante la noticia y ella aseguró: “No se de que noticia me están hablando. De todos lados me están llamando pero la verdad que no sé nada y no puedo hablar”.

Ángel de Brito

Inmediatamente la cara de Ángel fue de desconcierto y expresó: "¿Te la tengo que dar yo? ¿No viste las redes?”. "Se venía hablando de este tema…Bueno, te lo voy a decir. Daniela contó hace un rato en el streaming de Telefe que está embarazada y va a tener gemelos", siguió.

"No sabía, me entero recién, no tenía ni idea", respondió entonces Camila y se puedo escuchar como rompió en llanto.

Acto seguido el conductor le consultó si estaba junto a su hermano y con la voz quebrada por la emoción ella deslizó: “Estoy en casa, pero mi hermano no está acá. Está con Daniela…”

Daniela Celis confirmó la noticia más esperada en medio de su complicada relación con Thiago Medina

En Fuera de joda, el programa de streaming que hacen los ex Gran Hermano, Daniela Celis confirmó que está embarazada de Thiago Medina.

“Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció emocionada.

"Siempre soñé con este momento, siempre quise ser madre. Estoy muy contenta. Siempre quise ser madre joven", afirmó la ex participante de la casa más famosa del país.

Previamente estuvo Pilar Smith, quien había adelantado la noticia, y le preguntó a Pestañela si estaba embarazada o no. Ahí, la joven oriunda de Moreno se quebró en vivo y se retiró del programa. Sin embargo, los exjugadores de GH, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, y Smith decidieron continuar con la transmisión.

Tras el corte, la joven de 27 años volvió y confirmó su embarazo.