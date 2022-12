El tierno video de Jamaica bailando un tema de Tamara Báez y L-Gante

Embed

La joven compartió en sus historias un tierno video donde se ve a la pequeña bailando y cantando una de las canciones de su papá mientras en la televisión se veía el videoclip.

L-Gante, en tanto, reaccionó con un corazón rojo en sus historias al ver el video que había compartido en Instagram su ex con la tierna imagen de su hija frente al televisor.

En medio de la tensión que pasaron durante varias semanas, Tamara Báez sorprendió con este gesto buena onda con el papá de su hija ante el estreno del nuevo video donde también ella participa.

Tamara Báez arremetió con todo contra Wanda Nara y arrobó a la China Suárez

Hace unos días, Wanda Nara y L-Gante subieron una foto juntos mirando el partido de Argentina y Croacia por la semifinal del Mundial Qatar 2022 que sorprendió a todos.

Lo cierto es que unos días después, quien se refirió a esta imagen en particular fue Tamara Báez, ex novia del cantante de cumbia 420, quien estalló de bronca al ver a la empresaria cerca de su hija Jamaica.

Tamara fue durísima desde sus historias de Instagram con la rubia e incluso arrobó en su comentario a la China Suárez, recordándole el terrible escándalo Wandagate que involucró a la actriz con Mauro Icardi, marido de Wanda Nara.

"¿Te acordás cuando decía que arruinaste una familia?", dijo la ex de L-Gante hablándole a la China Suárez. Y siguió: "Jajaja, acá arruinó una familia de 8 años y una bebé de un año. Pero me hizo un favor también, así que gracias. Empresaria y todo lo que quieras para mi no es ejemplo de nada".

Luego, agregó más picante: "Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés cinco, andá a criar a los tuyos, reina".

"Y no es de dolida ni nada esto. Pero hay que sacar un par de caretas. Mujer grande haciendo payasadas", cerró certera, mostrando algún mensaje de apoyo que recibió tras su tremendo comentario.